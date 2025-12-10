Суд поддержал ФАС в возбуждении дела о тарифах НМТП на перевалку металлов
Арбитраж Москвы признал законным возбуждение ФАС дела о завышении тарифов НМТП
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал законным возбуждение ФАС России антимонопольного дела по признакам завышения Новороссийским морским торговым портом (НМТП) тарифов на перевалку черных металлов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
НМТП в своем обращении в суд попросил признать приказ ведомства о возбуждении дела от 6 марта 2024 года незаконным.
Изначально суд в октябре прошлого года признал возбуждение ФАС РФ дела о тарифах НМТП на перевалку черных металлов незаконным. Это решение поддержала апелляционная инстанция, а кассация в сентябре нынешнего года отправила дело на пересмотр.
"В удовлетворении заявленных требований отказать в полном объеме", - огласил резолютивную часть решения суда судья Владислав Поздняков.
ФАС в марте 2024 года сообщила, что возбудила дело в отношении ПАО "Новороссийский морской торговый порт". В ведомстве тогда отметили, что НМТП занимается перевалкой черных металлов и занимает доминирующее положение на этом рынке в морском порту Новороссийска. Служба выявила, что в 2023 году тарифы на услуги по перевалке черных металлов в порту для отдельных грузов выросли до 50%, с внутрипортовым перемещением – до 37%. Антимонопольное дело было возбуждено после обращения Абинского электрометаллургического завода (АЭМЗ).
НМТП в мае 2024 года обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением, в котором потребовал признать возбуждение антимонопольного дела незаконным. При первом рассмотрении дела суд в октябре 2024 года согласился с портом, что ФАС "неверно определила географические границы рынка, в результате чего пришла к ошибочному выводу о занятии ПАО "НМТП" доминирующего положения на этом рынке".
Суд, в частности, указал тогда, что аналогичные услуги в регионе оказывают порты в Таганроге, Ростове-на-Дону, Туапсе, Темрюке и Севастополе и почти все они располагают "причальным фронтом, который может обработать суда с техническими характеристиками", необходимыми для АЭМЗ.
Решение суда поддержала апелляция, но отменил арбитражный суд Московского округа. Отправляя дела на пересмотр, кассация предложила дать оценку всем доводам ФАС. При повторном рассмотрении суд в среду поддержал ведомство.
Группа НМТП - ведущий стивидорный оператор в России, занимает третье место среди европейских портов по объему грузооборота. Насчитывает девять стивидорных компаний различной специализации, которые ведут деятельность в портах Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов. В состав группы входят два крупнейших по грузообороту порта России - Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском море.