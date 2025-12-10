https://1prime.ru/20251210/fas--865397462.html

Суд поддержал ФАС в возбуждении дела о тарифах НМТП на перевалку металлов

2025-12-10T11:48+0300

2025-12-10T11:48+0300

2025-12-10T12:15+0300

бизнес

россия

москва

рф

нмтп

МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал законным возбуждение ФАС России антимонопольного дела по признакам завышения Новороссийским морским торговым портом (НМТП) тарифов на перевалку черных металлов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.НМТП в своем обращении в суд попросил признать приказ ведомства о возбуждении дела от 6 марта 2024 года незаконным.Изначально суд в октябре прошлого года признал возбуждение ФАС РФ дела о тарифах НМТП на перевалку черных металлов незаконным. Это решение поддержала апелляционная инстанция, а кассация в сентябре нынешнего года отправила дело на пересмотр."В удовлетворении заявленных требований отказать в полном объеме", - огласил резолютивную часть решения суда судья Владислав Поздняков.ФАС в марте 2024 года сообщила, что возбудила дело в отношении ПАО "Новороссийский морской торговый порт". В ведомстве тогда отметили, что НМТП занимается перевалкой черных металлов и занимает доминирующее положение на этом рынке в морском порту Новороссийска. Служба выявила, что в 2023 году тарифы на услуги по перевалке черных металлов в порту для отдельных грузов выросли до 50%, с внутрипортовым перемещением – до 37%. Антимонопольное дело было возбуждено после обращения Абинского электрометаллургического завода (АЭМЗ).НМТП в мае 2024 года обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением, в котором потребовал признать возбуждение антимонопольного дела незаконным. При первом рассмотрении дела суд в октябре 2024 года согласился с портом, что ФАС "неверно определила географические границы рынка, в результате чего пришла к ошибочному выводу о занятии ПАО "НМТП" доминирующего положения на этом рынке".Суд, в частности, указал тогда, что аналогичные услуги в регионе оказывают порты в Таганроге, Ростове-на-Дону, Туапсе, Темрюке и Севастополе и почти все они располагают "причальным фронтом, который может обработать суда с техническими характеристиками", необходимыми для АЭМЗ.Решение суда поддержала апелляция, но отменил арбитражный суд Московского округа. Отправляя дела на пересмотр, кассация предложила дать оценку всем доводам ФАС. При повторном рассмотрении суд в среду поддержал ведомство.Группа НМТП - ведущий стивидорный оператор в России, занимает третье место среди европейских портов по объему грузооборота. Насчитывает девять стивидорных компаний различной специализации, которые ведут деятельность в портах Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов. В состав группы входят два крупнейших по грузообороту порта России - Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском море.

москва

рф

