Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд поддержал ФАС в возбуждении дела о тарифах НМТП на перевалку металлов - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251210/fas--865397462.html
Суд поддержал ФАС в возбуждении дела о тарифах НМТП на перевалку металлов
Суд поддержал ФАС в возбуждении дела о тарифах НМТП на перевалку металлов - 10.12.2025, ПРАЙМ
Суд поддержал ФАС в возбуждении дела о тарифах НМТП на перевалку металлов
Арбитражный суд Москвы признал законным возбуждение ФАС России антимонопольного дела по признакам завышения Новороссийским морским торговым портом (НМТП)... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T11:48+0300
2025-12-10T12:15+0300
бизнес
россия
москва
рф
нмтп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_86942343148227ceee9f9330c81f29db.jpg
МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал законным возбуждение ФАС России антимонопольного дела по признакам завышения Новороссийским морским торговым портом (НМТП) тарифов на перевалку черных металлов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.НМТП в своем обращении в суд попросил признать приказ ведомства о возбуждении дела от 6 марта 2024 года незаконным.Изначально суд в октябре прошлого года признал возбуждение ФАС РФ дела о тарифах НМТП на перевалку черных металлов незаконным. Это решение поддержала апелляционная инстанция, а кассация в сентябре нынешнего года отправила дело на пересмотр."В удовлетворении заявленных требований отказать в полном объеме", - огласил резолютивную часть решения суда судья Владислав Поздняков.ФАС в марте 2024 года сообщила, что возбудила дело в отношении ПАО "Новороссийский морской торговый порт". В ведомстве тогда отметили, что НМТП занимается перевалкой черных металлов и занимает доминирующее положение на этом рынке в морском порту Новороссийска. Служба выявила, что в 2023 году тарифы на услуги по перевалке черных металлов в порту для отдельных грузов выросли до 50%, с внутрипортовым перемещением – до 37%. Антимонопольное дело было возбуждено после обращения Абинского электрометаллургического завода (АЭМЗ).НМТП в мае 2024 года обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением, в котором потребовал признать возбуждение антимонопольного дела незаконным. При первом рассмотрении дела суд в октябре 2024 года согласился с портом, что ФАС "неверно определила географические границы рынка, в результате чего пришла к ошибочному выводу о занятии ПАО "НМТП" доминирующего положения на этом рынке".Суд, в частности, указал тогда, что аналогичные услуги в регионе оказывают порты в Таганроге, Ростове-на-Дону, Туапсе, Темрюке и Севастополе и почти все они располагают "причальным фронтом, который может обработать суда с техническими характеристиками", необходимыми для АЭМЗ.Решение суда поддержала апелляция, но отменил арбитражный суд Московского округа. Отправляя дела на пересмотр, кассация предложила дать оценку всем доводам ФАС. При повторном рассмотрении суд в среду поддержал ведомство.Группа НМТП - ведущий стивидорный оператор в России, занимает третье место среди европейских портов по объему грузооборота. Насчитывает девять стивидорных компаний различной специализации, которые ведут деятельность в портах Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов. В состав группы входят два крупнейших по грузообороту порта России - Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском море.
https://1prime.ru/20251210/fas--865394009.html
москва
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859657881_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_d829a0766c83769681dba7d0905588eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, москва, рф, нмтп
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, НМТП
11:48 10.12.2025 (обновлено: 12:15 10.12.2025)
 
Суд поддержал ФАС в возбуждении дела о тарифах НМТП на перевалку металлов

Арбитраж Москвы признал законным возбуждение ФАС дела о завышении тарифов НМТП

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Молоточек судьи. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал законным возбуждение ФАС России антимонопольного дела по признакам завышения Новороссийским морским торговым портом (НМТП) тарифов на перевалку черных металлов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
НМТП в своем обращении в суд попросил признать приказ ведомства о возбуждении дела от 6 марта 2024 года незаконным.
Изначально суд в октябре прошлого года признал возбуждение ФАС РФ дела о тарифах НМТП на перевалку черных металлов незаконным. Это решение поддержала апелляционная инстанция, а кассация в сентябре нынешнего года отправила дело на пересмотр.
"В удовлетворении заявленных требований отказать в полном объеме", - огласил резолютивную часть решения суда судья Владислав Поздняков.
ФАС в марте 2024 года сообщила, что возбудила дело в отношении ПАО "Новороссийский морской торговый порт". В ведомстве тогда отметили, что НМТП занимается перевалкой черных металлов и занимает доминирующее положение на этом рынке в морском порту Новороссийска. Служба выявила, что в 2023 году тарифы на услуги по перевалке черных металлов в порту для отдельных грузов выросли до 50%, с внутрипортовым перемещением – до 37%. Антимонопольное дело было возбуждено после обращения Абинского электрометаллургического завода (АЭМЗ).
НМТП в мае 2024 года обратился в арбитражный суд Москвы с заявлением, в котором потребовал признать возбуждение антимонопольного дела незаконным. При первом рассмотрении дела суд в октябре 2024 года согласился с портом, что ФАС "неверно определила географические границы рынка, в результате чего пришла к ошибочному выводу о занятии ПАО "НМТП" доминирующего положения на этом рынке".
Суд, в частности, указал тогда, что аналогичные услуги в регионе оказывают порты в Таганроге, Ростове-на-Дону, Туапсе, Темрюке и Севастополе и почти все они располагают "причальным фронтом, который может обработать суда с техническими характеристиками", необходимыми для АЭМЗ.
Решение суда поддержала апелляция, но отменил арбитражный суд Московского округа. Отправляя дела на пересмотр, кассация предложила дать оценку всем доводам ФАС. При повторном рассмотрении суд в среду поддержал ведомство.
Группа НМТП - ведущий стивидорный оператор в России, занимает третье место среди европейских портов по объему грузооборота. Насчитывает девять стивидорных компаний различной специализации, которые ведут деятельность в портах Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов. В состав группы входят два крупнейших по грузообороту порта России - Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском море.
ФАС - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
ФАС выявила сговор на рынке куриных яиц в Хабаровском крае
10:43
 
БизнесРОССИЯМОСКВАРФНМТП
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала