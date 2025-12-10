Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стубб сделал необычное заявление о мире на Украине - 10.12.2025
Стубб сделал необычное заявление о мире на Украине
Президент Финляндии Александр Стубб на мероприятии в Хельсинки заявил, что мирное урегулирование на Украине стало ближе, чем когда-либо, о чем сообщает... | 10.12.2025
МОСКВА, 10 декабря — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб на мероприятии в Хельсинки заявил, что мирное урегулирование на Украине стало ближе, чем когда-либо, о чем сообщает Bloomberg. "Мы довольно близки (К соглашению. — Прим. Ред.)", — цитирует издание его слова. По словам финского лидера, переговоры вокруг Украины сосредоточены на трех отдельных документах, включая рамочное соглашение и обсуждение будущей архитектуры европейской безопасности. Стубб подчеркнул, что в данный момент идет согласование условий, приемлемых для всех сторон. В понедельник Александр Стубб отметил прогресс в вопросе урегулирования на Украине после встреч Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Лондоне, но указал на необходимость дополнительного времени. Президент Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского главы государства. Целью визита представителей США в Москву было обсуждение мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре группы для отдельного обсуждения. Как ранее подчеркивал Путин, первоначальный мирный план Вашингтона может стать основой для будущих договоренностей, но все пункты должны быть тщательно проработаны.
Стубб сделал необычное заявление о мире на Украине

Стубб высказался о приближении мирного соглашения по Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
МОСКВА, 10 декабря — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб на мероприятии в Хельсинки заявил, что мирное урегулирование на Украине стало ближе, чем когда-либо, о чем сообщает Bloomberg.
"Мы довольно близки (К соглашению. — Прим. Ред.)", — цитирует издание его слова.
По словам финского лидера, переговоры вокруг Украины сосредоточены на трех отдельных документах, включая рамочное соглашение и обсуждение будущей архитектуры европейской безопасности. Стубб подчеркнул, что в данный момент идет согласование условий, приемлемых для всех сторон.
В понедельник Александр Стубб отметил прогресс в вопросе урегулирования на Украине после встреч Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Лондоне, но указал на необходимость дополнительного времени.
Президент Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского главы государства. Целью визита представителей США в Москву было обсуждение мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре группы для отдельного обсуждения.
Как ранее подчеркивал Путин, первоначальный мирный план Вашингтона может стать основой для будущих договоренностей, но все пункты должны быть тщательно проработаны.
Заголовок открываемого материала