https://1prime.ru/20251210/finlyandiya-865385748.html
Стубб сделал необычное заявление о мире на Украине
Стубб сделал необычное заявление о мире на Украине - 10.12.2025, ПРАЙМ
Стубб сделал необычное заявление о мире на Украине
Президент Финляндии Александр Стубб на мероприятии в Хельсинки заявил, что мирное урегулирование на Украине стало ближе, чем когда-либо, о чем сообщает... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T07:09+0300
2025-12-10T07:09+0300
2025-12-10T07:09+0300
мировая экономика
общество
украина
сша
финляндия
александр стубб
владимир путин
владимир зеленский
bloomberg
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606228_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_04f81e0927d3118c9e70a9673fc87d38.jpg
МОСКВА, 10 декабря — ПРАЙМ. Президент Финляндии Александр Стубб на мероприятии в Хельсинки заявил, что мирное урегулирование на Украине стало ближе, чем когда-либо, о чем сообщает Bloomberg. "Мы довольно близки (К соглашению. — Прим. Ред.)", — цитирует издание его слова. По словам финского лидера, переговоры вокруг Украины сосредоточены на трех отдельных документах, включая рамочное соглашение и обсуждение будущей архитектуры европейской безопасности. Стубб подчеркнул, что в данный момент идет согласование условий, приемлемых для всех сторон. В понедельник Александр Стубб отметил прогресс в вопросе урегулирования на Украине после встреч Владимира Зеленского с европейскими лидерами в Лондоне, но указал на необходимость дополнительного времени. Президент Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского главы государства. Целью визита представителей США в Москву было обсуждение мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре группы для отдельного обсуждения. Как ранее подчеркивал Путин, первоначальный мирный план Вашингтона может стать основой для будущих договоренностей, но все пункты должны быть тщательно проработаны.
https://1prime.ru/20251210/ukraina-865385573.html
https://1prime.ru/20251209/zelenskiy-865375263.html
https://1prime.ru/20251209/zelenskiy-865380017.html
украина
сша
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606228_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_054afda30b3d9f1e4d5ee5d7ac890c5c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , украина, сша, финляндия, александр стубб, владимир путин, владимир зеленский, bloomberg
Мировая экономика, Общество , УКРАИНА, США, ФИНЛЯНДИЯ, Александр Стубб, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Bloomberg
Стубб сделал необычное заявление о мире на Украине
Стубб высказался о приближении мирного соглашения по Украине