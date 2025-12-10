Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Альфа-Форекс" упростилась регистрация для всех клиентов Сбера и Т-Банка - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251210/forex-865400908.html
В "Альфа-Форекс" упростилась регистрация для всех клиентов Сбера и Т-Банка
В "Альфа-Форекс" упростилась регистрация для всех клиентов Сбера и Т-Банка - 10.12.2025, ПРАЙМ
В "Альфа-Форекс" упростилась регистрация для всех клиентов Сбера и Т-Банка
Все клиенты Сбера и Т-Банка получили возможность проходить упрощённую регистрацию в "Альфа-Форекс", сообщила генеральный директор крупнейшего российского... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T13:02+0300
2025-12-10T13:02+0300
форекс
финансы
банки
альфа-банк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624640_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42de207845e8ae8acf90ae1e3882dce0.jpg
МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Все клиенты Сбера и Т-Банка получили возможность проходить упрощённую регистрацию в "Альфа-Форекс", сообщила генеральный директор крупнейшего российского форекс-дилера Гузель Проценко.Новая опция позволяет открывать счёт и начинать торговлю на валютном рынке без длительных процедур идентификации: сервис автоматически использует подтверждённые данные банков.Эта возможность появилась у клиентов Сбера и Т-Банка дополнительно к доступу клиентов "Альфа-банка" по Alfa ID."Интерес инвесторов и трейдеров к российскому внебиржевому валютному рынку продолжает заметно повышаться. Рынок полностью защищен от влияния санкционного и геополитического факторов, при этом количество согласованных Банком России инструментов для трейдинга продолжает расти", - отметила Гузель Проценко.По ее мнению, в наступающем году ожидается дальнейший рост клиентской базы на российском Forex. Ключевым инструментом для российских трейдеров остаётся пара евро/доллар, на которую приходится около 50% оборота в российской юрисдикции.Высокая торговая активность в текущем году наблюдается в секторе драгоценных металлов. Объемы торгов российских клиентов по металлам с начала 2025 года уже превысили 2,95 трлн рублей – это больше, чем объемы сделок с физическими металлами на Мосбирже, заключила эксперт.
https://1prime.ru/20251119/foreks-864717828.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624640_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fcda57af4476915ca191af668bc90da0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
форекс, финансы, банки, альфа-банк
форекс, Финансы, Банки, Альфа-банк
13:02 10.12.2025
 

В "Альфа-Форекс" упростилась регистрация для всех клиентов Сбера и Т-Банка

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЮань, рубль и доллар
Юань, рубль и доллар - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Все клиенты Сбера и Т-Банка получили возможность проходить упрощённую регистрацию в "Альфа-Форекс", сообщила генеральный директор крупнейшего российского форекс-дилера Гузель Проценко.
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2025
Исследование: инструменты на криптоактивы усилят позиции российского форекс
19 ноября, 18:06
Новая опция позволяет открывать счёт и начинать торговлю на валютном рынке без длительных процедур идентификации: сервис автоматически использует подтверждённые данные банков.
Эта возможность появилась у клиентов Сбера и Т-Банка дополнительно к доступу клиентов "Альфа-банка" по Alfa ID.
"Интерес инвесторов и трейдеров к российскому внебиржевому валютному рынку продолжает заметно повышаться. Рынок полностью защищен от влияния санкционного и геополитического факторов, при этом количество согласованных Банком России инструментов для трейдинга продолжает расти", - отметила Гузель Проценко.
По ее мнению, в наступающем году ожидается дальнейший рост клиентской базы на российском Forex. Ключевым инструментом для российских трейдеров остаётся пара евро/доллар, на которую приходится около 50% оборота в российской юрисдикции.
Высокая торговая активность в текущем году наблюдается в секторе драгоценных металлов. Объемы торгов российских клиентов по металлам с начала 2025 года уже превысили 2,95 трлн рублей – это больше, чем объемы сделок с физическими металлами на Мосбирже, заключила эксперт.
 
форексФинансыБанкиАльфа-банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала