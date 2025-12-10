https://1prime.ru/20251210/forex-865400908.html

В "Альфа-Форекс" упростилась регистрация для всех клиентов Сбера и Т-Банка

форекс

финансы

банки

альфа-банк

МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Все клиенты Сбера и Т-Банка получили возможность проходить упрощённую регистрацию в "Альфа-Форекс", сообщила генеральный директор крупнейшего российского форекс-дилера Гузель Проценко.Новая опция позволяет открывать счёт и начинать торговлю на валютном рынке без длительных процедур идентификации: сервис автоматически использует подтверждённые данные банков.Эта возможность появилась у клиентов Сбера и Т-Банка дополнительно к доступу клиентов "Альфа-банка" по Alfa ID."Интерес инвесторов и трейдеров к российскому внебиржевому валютному рынку продолжает заметно повышаться. Рынок полностью защищен от влияния санкционного и геополитического факторов, при этом количество согласованных Банком России инструментов для трейдинга продолжает расти", - отметила Гузель Проценко.По ее мнению, в наступающем году ожидается дальнейший рост клиентской базы на российском Forex. Ключевым инструментом для российских трейдеров остаётся пара евро/доллар, на которую приходится около 50% оборота в российской юрисдикции.Высокая торговая активность в текущем году наблюдается в секторе драгоценных металлов. Объемы торгов российских клиентов по металлам с начала 2025 года уже превысили 2,95 трлн рублей – это больше, чем объемы сделок с физическими металлами на Мосбирже, заключила эксперт.

