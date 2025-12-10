https://1prime.ru/20251210/fsb-865392055.html
Два агента ГУР Украины собирали сведения для организации диверсии в России
Два агента ГУР Украины собирали сведения для организации диверсии в России - 10.12.2025, ПРАЙМ
Два агента ГУР Украины собирали сведения для организации диверсии в России
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ.
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Приговорённые к 15 и 16 годам агенты ГУР Украины собирали информацию об охране границы РФ с Литвой, сообщила журналистам ФСБ России. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации установлено, что по заданию военнослужащего Главного управления разведки министерства обороны Украины (далее – ГУР МОУ, иностранная разведка) В. Мацюци, 1998 года рождения, агент иностранной разведки "Боцман" (В. Кушниренко, 1982 года рождения) посредством опроса жителей приграничных литовских населенных пунктов, а также использования квадрокоптера и результатов аэрокосмической разведки иноспецслужбы осуществил сбор сведений о системе охраны участка государственной границы России с Литовской Республикой", - говорится в сообщении.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации установлено, что по заданию военнослужащего Главного управления разведки министерства обороны Украины (далее – ГУР МОУ, иностранная разведка) В. Мацюци, 1998 года рождения, агент иностранной разведки "Боцман" (В. Кушниренко, 1982 года рождения) посредством опроса жителей приграничных литовских населенных пунктов, а также использования квадрокоптера и результатов аэрокосмической разведки иноспецслужбы осуществил сбор сведений о системе охраны участка государственной границы России с Литовской Республикой", - говорится в сообщении.
