Два агента ГУР Украины собирали сведения для организации диверсии в России - 10.12.2025
Два агента ГУР Украины собирали сведения для организации диверсии в России
Два агента ГУР Украины собирали сведения для организации диверсии в России - 10.12.2025, ПРАЙМ
Два агента ГУР Украины собирали сведения для организации диверсии в России
Приговорённые к 15 и 16 годам агенты ГУР Украины собирали информацию об охране границы РФ с Литвой, сообщила журналистам ФСБ России. | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T10:09+0300
2025-12-10T10:09+0300
россия
общество
украина
рф
литва
фсб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859592994_0:5:1501:849_1920x0_80_0_0_62dabd385543d614388e50b4f65c6840.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Приговорённые к 15 и 16 годам агенты ГУР Украины собирали информацию об охране границы РФ с Литвой, сообщила журналистам ФСБ России. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации установлено, что по заданию военнослужащего Главного управления разведки министерства обороны Украины (далее – ГУР МОУ, иностранная разведка) В. Мацюци, 1998 года рождения, агент иностранной разведки "Боцман" (В. Кушниренко, 1982 года рождения) посредством опроса жителей приграничных литовских населенных пунктов, а также использования квадрокоптера и результатов аэрокосмической разведки иноспецслужбы осуществил сбор сведений о системе охраны участка государственной границы России с Литовской Республикой", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20251129/terakt-865045776.html
украина
рф
литва
россия, общество , украина, рф, литва, фсб
РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, РФ, ЛИТВА, ФСБ
10:09 10.12.2025
 
Два агента ГУР Украины собирали сведения для организации диверсии в России

ФСБ: два украинских агента собирали информацию об охране границы России с Литвой

© РИА Новости . ФСБ РоссииСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Сотрудник ФСБ России . Архивное фото
© РИА Новости . ФСБ России
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Приговорённые к 15 и 16 годам агенты ГУР Украины собирали информацию об охране границы РФ с Литвой, сообщила журналистам ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации установлено, что по заданию военнослужащего Главного управления разведки министерства обороны Украины (далее – ГУР МОУ, иностранная разведка) В. Мацюци, 1998 года рождения, агент иностранной разведки "Боцман" (В. Кушниренко, 1982 года рождения) посредством опроса жителей приграничных литовских населенных пунктов, а также использования квадрокоптера и результатов аэрокосмической разведки иноспецслужбы осуществил сбор сведений о системе охраны участка государственной границы России с Литовской Республикой", - говорится в сообщении.
Бойцы спецназа ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2025
ФСБ предотвратила теракт на газопроводе в Подмосковье
29 ноября, 10:20
 
РОССИЯ Общество УКРАИНА РФ ЛИТВА ФСБ
 
 
Правила цитирования и использования материалов
