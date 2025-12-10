https://1prime.ru/20251210/gaz-865377678.html

"Угроза энергобезопасности". Запасы газа в ФРГ упали до критической отметки

"Угроза энергобезопасности". Запасы газа в ФРГ упали до критической отметки - 10.12.2025, ПРАЙМ

"Угроза энергобезопасности". Запасы газа в ФРГ упали до критической отметки

Германия подошла к зиме с самым низким за последние годы уровнем заполненности ПХГ. В этом винят правительство Фридриха Мерца и корректировки в законе об... | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T07:07+0300

2025-12-10T07:07+0300

2025-12-10T07:07+0300

статья

газ

германия

франция

польша

евгений смирнов

фридрих мерц

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860713419_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_a93a79c93b66403379a5ec813066dc61.jpg

МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ, Елена Савельева. Германия подошла к зиме с самым низким за последние годы уровнем заполненности ПХГ. В этом винят правительство Фридриха Мерца и корректировки в законе об энергетике. Аналитики говорят о структурных изменениях в системе газоснабжения из-за отказа от российского топлива и указывают на возросшие риски энергетической безопасности.На минимумеПодземные хранилища газа заполнены на 68,5%, что на 20% меньше, чем средний уровень за десятилетие, сообщили в энергетическом объединении Gas Infrastructure Europe (GIE)."В случае чрезвычайно холодной погоды этого не хватит, несмотря на новые мощности по импорту СПГ", — предупредил управляющий директор Объединения операторов газовых хранилищ Германии (INES) Себастьян Хайнерманн.Игроки рынка возлагают ответственность за это на правительство — из-за решения отменить с 1 января "надбавку на безопасность газовых хранилищ".Почему отменилиКак поясняют эксперты, отмена надбавки, которая сейчас составляет 2,89 евро за МВт-ч, связана с изменениями в энергетическом законодательстве."Сбор ввели в 2022-м для покрытия расходов на замену российского трубопроводного газа более дорогим СПГ", — уточняет Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России.Для потребителей отмена надбавки очевидный плюс: ее закладывали в конечную цену газа для домохозяйств. Теперь в планах — переход к бюджетному финансированию закачки топлива. На это правительство выделяет около 3,4 миллиарда евро из Фонда климата и трансформации. Такой подход заметно ослабляет экономические стимулы своевременно наполнять хранилища.Бюрократия, а не рынокПри надбавке действовал рыночный механизм: у операторов газохранилищ был надежный источник средств для заблаговременных закупок (обычно летом, когда цены ниже). Все было коммерчески оправдано целевым сбором.А при механизме бюджетного финансирования государство должно само организовывать сделки через госструктуры (например, Trading Hub Europe) или выделять субсидии операторам. Это бюрократический процесс, зависящий от бюджетных циклов и политических решений. И, разумеется, менее гибкий и оперативный.Плюс возникает проблема "общего котла" и конкуренции за бюджет с другими статьями, такими как соцвыплаты, затраты на оборону, расходы на инфраструктуру. Риски недофинансирования в таких условиях существенно возрастают.Нужны инструментыВ INES уже обратились к правительству с просьбой ввести инструменты, позволяющие обеспечить достаточную закачку ПХГ. Но пока до этого далеко.Кабинет Мерца еще в начале года отменил требование заполнять к 1 ноября хранилища на 90%. Новых механизмов, которые сделали бы раннюю закачку экономически привлекательной, отрасли не предложили.Есть и другие факторы."А именно: структурные изменения в системе газоснабжения после отказа от российских трубопроводных поставок, высокие цены на спотовом рынке, делающие закачку экономически невыгодной для операторов хранилищ, недостаточная пропускная способность терминалов СПГ для покрытия текущего потребления и формирования стратегических резервов на отопительный сезон", — перечисляет Надежда Капустина, профессор кафедры логистики Финуниверситета.В итоге к осени Германия значительно отстала от других стран ЕС, Средний показатель заполненности ПХГ в данный момент — 83%. У Франции и Польши — 80, Австрии — 77, Бельгии — 92.Энергетическая безопасностьКак отмечает Евгений Смирнов, заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ, ФРГ в последние годы в активно развивала инфраструктуру для СПГ. Но ставку делали на удовлетворение именно текущих потребностей.Соответственно, возможностей по формированию буферных запасов стало гораздо меньше. И это создает дополнительные риски для крупнейшей экономики ЕС. Особенно с учетом того, что Германия традиционно выполняла функцию топливного хаба для соседних государств.Недостаточные запасы ограничивают маневренность в случае непредвиденных обстоятельств: холодная зима, технические сбои на объектах инфраструктуры, геополитические кризисы, добавляет Надежда Капустина.Расчет Берлина на СПГ — это вынужденная стратегия, продиктованная отсутствием альтернатив после разрыва энергетических связей с Москвой, подчеркивает она. Германия оказалась в ситуации, когда необходимость одновременного обеспечения текущего потребления и накопления стратегических резервов превышает реальные возможности импорта через имеющиеся терминалы.Это напрямую угрожает энергетической безопасности: и население Германии, и промышленность могут столкнуться с еще более жесткими нормами потребления газа и ростом его стоимости. Это ускорит деиндустриализацию и сокращение числа действующих предприятий ведущей экономики Евросоюза.

германия

франция

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Елена Савельева https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

газ, германия, франция, польша, евгений смирнов, фридрих мерц, ес