Эксперт оценил перспективу поставок российского газа для хаба в Турции

Эксперт оценил перспективу поставок российского газа для хаба в Турции - 10.12.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил перспективу поставок российского газа для хаба в Турции

Эксперт оценил перспективу поставок российского газа для хаба в Турции

Россия готова будет поставить газ в необходимых объемах для возводимого Турцией газового хаба, если будут обеспечены соответствующие рынки сбыта, заявил РИА...

СТАМБУЛ, 10 дек – ПРАЙМ. Россия готова будет поставить газ в необходимых объемах для возводимого Турцией газового хаба, если будут обеспечены соответствующие рынки сбыта, заявил РИА Новости вице-президент, исполнительный директор Российского газового общества Николай Исаков. "Надо понимать, где будет рынок сбыта. Если рынок сбыта будет обеспечен, в том числе Турция... займется не просто строительством перевалочного хаба, а в дальнейшем обеспечит рынки сбыта и окажет России содействие, если Россия поймет, что этот рынок есть, то газа в РФ достаточно и вопросов с поставками газа в том объеме, который мы планируем, не будет. В РФ достаточно резервов по добыче газа и по его транспортировке. Если будет рынок сбыта – европейский рынок или куда еще пойдет этот газ с Турции в другие страны – то Россия, по мнению наших экспертов, готова выдать тот объем, который будет необходим для этого рынка", - заявил Исаков на полях XV Турецкого энергетического саммита. Он напомнил, что объем в 200 миллиардов кубометров газа, который до ввода санкций поставлялся в Европу, сегодня уже перенацелен на Китай и другие страны. Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар в июне на ПМЭФ обсудили создание газового хаба, условия поставок энергоресурсов РФ на турецкий рынок, а также строительство АЭС "Аккую". Турецкие власти объявили в мае 2024 года о плане увеличить более чем вдвое вместимость газовых хранилищ в Силиври и Туз Гёлю - в общей сложности до 12 миллиардов кубометров. Кроме того, одобренный парламентом Турции в мае прошлого года законопроект позволит Анкаре экспортировать сжиженный природный газ в европейские страны, в том числе за счет избытков производства в РФ и Азербайджане, заявил ранее глава Ассоциации дистрибьюторов газа Турции (GAZBİR) Яшар Арслан. Эксперты отмечали, что закон совпадает с целями предложенного Россией проекта газового хаба в Турции. Анкара надеется, что газовый хаб позволит ей стать центром определения цен на газ, при инвестициях в инфраструктуру Турция сможет увеличить объемы импорта природного газа до 70-80 миллиардов кубометров с нынешних 50 миллиардов, говорил ранее Байрактар. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре 2022 года. Тогда – через две недели после взрывов на подводных газопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2" – президент России Владимир Путин выдвинул идею переместить утраченный объем поставок российского газа в регион Черного моря. По его словам, в Турции можно создать газовый хаб, который стал бы площадкой для экспорта в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен.

