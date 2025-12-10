https://1prime.ru/20251210/gd-865383990.html

В ГД предложили давать выплаты взрослым детям погибшего участника СВО

2025-12-10T04:02+0300

2025-12-10T04:02+0300

2025-12-10T04:25+0300

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили установить резервный порядок выплаты страховой суммы и единовременного пособия наследникам по закону при гибели участника СВО, в частности, предлагается передавать право на подобные выплаты взрослым детям, братьям, сестрам или другим наследникам, если у погибшего военнослужащего близких родственников нет или они отказались от выплат. Законопроект о внесении таких изменений в законодательство поступит в Госдуму в среду. Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В Федеральный закон от 28 марта 1998 года № 52-ФЗ "Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих…" вносится положение, согласно которому при отсутствии лиц, указанных в пункте 3 статьи 2, либо при их отказе от получения страховой суммы, выплата осуществляется наследникам по закону в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в равных долях между наследниками соответствующей очереди, при этом сама выплата не включается в состав наследства и производится во внесудебном порядке вне наследственной массы", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что законопроект необходим для устранения правового пробела, из-за которого близкие родственники погибших военнослужащих не могут получить положенные выплаты – страховую сумму и единовременное пособие. Он отметил, что по действующему законодательству близкие родственники участников СВО – например жена или несовершеннолетние дети имеют право на получение страховых выплат в случае гибели военнослужащего. "Но жены может не быть, дети выросли, и тогда у других родственников возникают трудности с получением этих денег", – уточнил парламентарий. Миронов считает, что в таких случаях деньги нужно передавать их близким родственникам – совершеннолетним детям, братьям, сестрам или иным наследникам, но поскольку чёткого законодательного регулирования для таких случаев пока нет, сроки перевода "страховых" затягиваются. "Наш законопроект вводит резервный порядок выплат: если первоочередные получатели отсутствуют или отказываются от выплаты, средства направляются наследникам по закону — в порядке очередности, установленной Гражданским кодексом, в равных долях. При этом выплаты не входят в наследственную массу и осуществляются во внесудебном порядке, без необходимости обращаться к нотариусу", - сказала Лантратова РИА Новости. Глава думского комитета уточнила, что в случае принятия инициативы норма будет распространяться на случаи гибели с 24 февраля 2022 года. "Государство не должно оставлять семьи героев один на один с формальностями. Необходимо сделать систему поддержки справедливой, доступной и предсказуемой. Это вопрос человеческого и государственного долга перед теми, кто отдал жизнь за Родину, а также перед их родными". - подытожила она.

