В ГД прокомментировали ситуацию с Долиной и Лурье

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Продавец может взять на себя обязательство приобрести покупателю другую квартиру, которая устроит его по параметрам, а спорный объект вернется в его единоличное владение, и в истории с певицей Ларисой Долиной и Полиной Лурье такая развязка выглядит "привлекательной" для самих участниц спора, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ). "Мировое соглашение теоретически позволяет выстроить более сложную конструкцию. Продавец может взять на себя обязательство приобрести покупателю другую квартиру, которая устроит его по параметрам, а спорный объект вернется в его единоличное владение. В конкретной истории с Долиной и Лурье такая развязка выглядит привлекательной для самих участниц спора: покупатель получает жилье, продавец снимает общественное давление, суд закрывает дело", - сказал Гаврилов. Он отметил, что в российском гражданском праве действует простой базовый подход: пока спорная квартира существует как индивидуальная вещь, у стороны, которая должна ее вернуть, сохраняется обязанность передать ее обратно в натуре. Этот принцип, по словам политика, заложен в нормах о последствиях недействительности сделки и о неосновательном обогащении: сначала возвращается имущество, затем, если это уже невозможно по объективным причинам, возникает обязанность компенсировать стоимость. То есть, как уточнил Гаврилов, пока вещь существует и контролируется сторонами или государственными органами, суд исходит из реального возврата, а не из абстрактных обещаний. "С точки зрения права спор по квартире между продавцом и добросовестным покупателем должен решаться в этом контуре. Суд определяет, по какой норме сделка признается недействительной, устанавливает добросовестность приобретателя, фиксирует, кому принадлежит объект, а затем решает вопрос расчетов", - добавил он. Парламентарий рассказал, что стандартный вариант для такой ситуации выглядит так: квартира возвращается прежнему собственнику только при условии, что в пользу покупателя возвращается полная сумма, уплаченная по договору, плюс проценты за период, когда деньги находились у продавца. В судебном акте, как подчеркнул депутат, подробно прописывается, в каком порядке и за счет каких активов исполняется это решение, при необходимости накладывается обременение на объект до окончательного расчета. "Однако рыночный сигнал появляется только тогда, когда Верховный суд или иная высшая инстанция одновременно укажет, что подобные конфликты не снимают ответственности продавца за возврат стоимости имущества добросовестному покупателю, если сделка все же оспаривается", - считает Гаврилов. По его мнению, для рынка вторичного жилья критично, какие ориентиры будут сформулированы в официальной судебной позиции: покупатели, вкладывающие накопления и кредитные средства в квартиру, оценивают вероятность того, что договор через несколько лет не превратится в пустую бумагу. "Если высшая инстанция подтвердит, что при недействительности сделки покупатель сохраняет право либо на сам объект, либо на эквивалентную стоимость, риск для граждан и банков остается управляемым. В этом случае мировое соглашение в резонансном деле станет частной иллюстрацией общего правила: продавец, введенный в заблуждение мошенниками, переносит свои требования на организаторов схемы, а не на добросовестного контрагента", - сказал глава думского комитета. Он сообщил, что иная траектория, при которой квартира возвращается продавцу без жесткой связки с расчетами в пользу покупателя, создает для рынка сигнал совсем другого характера. "Граждане начинают воспринимать каждую крупную сделку как потенциальный источник многолетнего спора, где итог зависит от того, сочтет ли суд влияние третьих лиц достаточно сильным, а покупатель рискует оказаться стороной, отвечающей за чужой обман. В цену закладывается дополнительная премия за юридический риск, банки ужесточают условия кредитования, часть продавцов и покупателей уходит в серые схемы. В выигрыше остаются единичные фигуранты резонансных дел, в проигрыше – широкий круг граждан, для которых жилье является основным активом", - отметил Гаврилов. Поэтому, как считает парламентарий, обсуждение возможного мирового соглашения имеет смысл дополнять разговором о принципах, которые должна закрепить высшая судебная инстанция. "Правовая развязка, при которой добросовестный покупатель получает либо спорную квартиру, либо сопоставимое по стоимости жилье и полный расчет, задает ориентир для всего рынка. В таком случае граждане видят, что закон одинаково подходит и к известным артистам, и к рядовым покупателям, а вложения в квартиры остаются осмысленным способом сохранить средства", - подытожил Гаврилов. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Суды апелляционной и кассационной инстанций согласились с решением оставить квартиру Долиной. Адвокат Лурье обратилась в Верховный суд России. Судебное заседание назначено на 16 декабря.

