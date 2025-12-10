Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВС внес в ГД проект об увеличении срока избрания судейских органов - 10.12.2025
ВС внес в ГД проект об увеличении срока избрания судейских органов
ВС внес в ГД проект об увеличении срока избрания судейских органов - 10.12.2025, ПРАЙМ
ВС внес в ГД проект об увеличении срока избрания судейских органов
Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект об увеличении с четырех до шести лет срока, на который избираются органы судейского сообщества, документ доступен в | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T19:45+0300
2025-12-10T19:45+0300
общество
финансы
рф
верховный суд
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f766828ca1519927f1f8effb3171944.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект об увеличении с четырех до шести лет срока, на который избираются органы судейского сообщества, документ доступен в думской электронной базе. "Предлагается внести изменения в Федеральный закон... увеличить до шести лет срок, на который избираются органы судейского сообщества Российской Федерации и субъектов Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Также предлагается установить периодичность созыва Всероссийского съезда судей один раз в шесть лет.
рф
общество , финансы, рф, верховный суд, госдума
Общество , Финансы, РФ, Верховный суд, Госдума
19:45 10.12.2025
 
ВС внес в ГД проект об увеличении срока избрания судейских органов

ВС внес в ГД проект об увеличении срока избрания судейских органов с 4 до 6 лет

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект об увеличении с четырех до шести лет срока, на который избираются органы судейского сообщества, документ доступен в думской электронной базе.
"Предлагается внести изменения в Федеральный закон... увеличить до шести лет срок, на который избираются органы судейского сообщества Российской Федерации и субъектов Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Также предлагается установить периодичность созыва Всероссийского съезда судей один раз в шесть лет.
ВС предложил судам проверять сделки должника с контролирующими лицами
ВС предложил судам проверять сделки должника с контролирующими лицами
Вчера, 12:06
 
ОбществоФинансыРФВерховный судГосдума
 
 
