ВС внес в ГД проект об увеличении срока избрания судейских органов

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект об увеличении с четырех до шести лет срока, на который избираются органы судейского сообщества, документ доступен в думской электронной базе. "Предлагается внести изменения в Федеральный закон... увеличить до шести лет срок, на который избираются органы судейского сообщества Российской Федерации и субъектов Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Также предлагается установить периодичность созыва Всероссийского съезда судей один раз в шесть лет.

