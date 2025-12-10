https://1prime.ru/20251210/gonkong-865383903.html

Гонконг занял первое место в мировом экспорте алмазов

Гонконг занял первое место в мировом экспорте алмазов - 10.12.2025, ПРАЙМ

Гонконг занял первое место в мировом экспорте алмазов

Гонконг по итогам девяти месяцев текущего года занял первое место в мировом экспорте алмазов - годом ранее пальма первенства принадлежала Индии, которая из-за... | 10.12.2025, ПРАЙМ

экономика

мировая экономика

гонконг

индия

великобритания

оон

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Гонконг по итогам девяти месяцев текущего года занял первое место в мировом экспорте алмазов - годом ранее пальма первенства принадлежала Индии, которая из-за сокращения поставок на внешние рынки стала лишь второй, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade и национальных таможенных ведомств. Причем занять первую строку Гонконг смог, несмотря на просадку в экспорте на 14%, до 8,46 миллиарда долларов. Индия, которая в январе-сентябре прошлого года была первой, просела еще сильнее: ее поставки на внешние рынки снизились на треть, до 7,94 миллиарда долларов. Ставшие в этом году третьими США сократили экспорт почти вдвое - до 5,4 миллиарда долларов. Четвертой, как и годом ранее, стала Бельгия, при этом европейская страна снизила свой экспорт также почти на треть - до 3,85 миллиарда долларов. Израиль свои поставки уменьшил более чем на четверть - до 3,26 миллиарда долларов. Южная Африка, сохранившая шестое место в рейтинге крупнейших мировых экспортеров алмазов, увеличила экспорт на 6,5%, до 1,23 миллиарда долларов. Седьмой осталась Швейцария, показавшая в годовом выражении небольшую отрицательную динамику в 11% - объемы составили 964,26 миллиона долларов. Последние три строки заняли Китай, Великобритания и Канада. Поднебесная в отчетном периоде экспортировала на четверть меньше - ее объемы снизились до 720 миллионов долларов. Великобритания показала плюс в 16,3% - до 603,64 миллиона долларов. А Канада и вовсе просела в 2,3 раза - до 431,34 миллиона долларов.

гонконг

индия

великобритания

2025

Новости

мировая экономика, гонконг, индия, великобритания, оон