Госдолг регионов с начала года вырос на 20,5 миллиарда рублей

Госдолг регионов с начала года вырос на 20,5 миллиарда рублей

2025-12-10T00:18+0300

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Госдолг регионов РФ с января 2025 года вырос на 20,5 миллиарда рублей (на 0,7%) и составил 3,2 триллиона рублей, говорится в оперативной информации Счетной палаты о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ по итогам января-сентября 2025 года. "Объем совокупного госдолга регионов увеличился с 1 января 2025 года на 3,4 млрд рублей (на 0,1%) и составил на 1 октября 2025 года 3,5 трлн рублей. При этом госдолг субъектов Российской Федерации вырос на 20,5 млрд рублей (на 0,7%) – до 3,2 трлн рублей, а долг муниципальных образований снизился на 17 млрд рублей (на 4,5%) – до 362,8 млрд рублей", - говорится в документе. Общий госдолг субъектов РФ за 2024 год составлял 3,148 триллиона рублей, снизившись на 72,9 миллиарда рублей, или на 2,3%, говорилось в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ за 2024 год. "В структуре совокупного госдолга регионов основную долю составляют бюджетные кредиты – 79,3%. По состоянию на 1 октября 2025 года в 40 регионах госдолг состоял исключительно из долговых обязательств по бюджетным кредитам", - отмечается в материалах. Минфин РФ предметно следит за ситуацией с бюджетной сбалансированностью в регионах и видит, какие сегодня есть проблемные точки, заявил ранее в конце ноября министр финансов РФ Антон Силуанов. Также он отметил, что министерство внимательно следит за тем, чтобы долговая нагрузка российских регионов при заключении соглашений о различных трансфертах и кредитах не росла. Он добавил, что правительство обращает внимание на то, чтобы коммерческие кредитные ресурсы использовались регионами аккуратно. В Счетной палате также сообщили, что консолидированные бюджеты регионов по итогам января-сентября 2025 года исполнены с общим дефицитом в объеме 118 миллиарда рублей. Так, доходы консолидированных бюджетов составили 18,2 триллиона рублей (73% от прогноза), а расходы – 18,4 триллиона рублей (64,2% предусмотренных на год объемов). При этом Счетная палата выявила 38 регионов, которые исполнили бюджеты с суммарным профицитом. Более половины суммарного профицита приходится на Москву, Санкт-Петербург и Республику Татарстан. "С суммарным профицитом 527,8 млрд рублей исполнены бюджеты 38 регионов, с суммарным дефицитом 645,8 млрд рублей – 52 регионов. Более 67% суммарного профицита приходится на три субъекта РФ: г. Москву (262,2 млрд рублей), г. Санкт-Петербург (49,4 млрд рублей), Республику Татарстан (44,4 млрд рублей)", - говорится в материалах.

