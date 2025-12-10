Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме рассказали, кому пересчитают надбавку к пенсии
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Надбавку к пенсии четыре раза в 2026 году пересчитают членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия"). "Четыре раза за год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября — пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности", - сказал Говырин. Депутат отметил, что эта надбавка им полагается в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда. По его словам, размер доплаты у каждого индивидуален и зависит от среднемесячного заработка и стажа работы, дающего право на доплату.
02:31 10.12.2025
 
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Надбавку к пенсии четыре раза в 2026 году пересчитают членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"Четыре раза за год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября — пересчитают ежемесячную надбавку к пенсии членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности", - сказал Говырин.
Депутат отметил, что эта надбавка им полагается в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда. По его словам, размер доплаты у каждого индивидуален и зависит от среднемесячного заработка и стажа работы, дающего право на доплату.
 
Заголовок открываемого материала