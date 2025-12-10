https://1prime.ru/20251210/gref-865395043.html
"Сбер" ожидает рост депозитов юрлиц в банках в 2026 году
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует рост депозитов юрлиц в банках РФ в 2026 году на 8-10%, сообщается в презентации главы банка Германа Грефа на конференции "Сделано в Сбере". Согласно презентации, Сбербанк ожидает рост депозитов юрлиц у себя "в соответствии с сектором".
