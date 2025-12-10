https://1prime.ru/20251210/gref-865395180.html
"Сбер" спрогнозировал рост кредитования физлиц в 2026 году
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. "Сбер" прогнозирует рост кредитования физлиц в РФ в 2026 году на уровне 9-11%, свой рост ожидает лучше сектора, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "На этом уровне мы ждем нормализации кредитной активности. Темп роста кредитования будет в диапазоне 9-11%. Сопоставимым темпом увеличатся и рынки привлечения средств. "Сбер" будет расти на основных сегментах вместе с сектором, при этом розничное кредитование будет развиваться опережающим темпом", - отметил он, выступая на мероприятии "Сделано в Сбере". Согласно данным презентации, у себя "Сбер" в 2026 году прогнозирует рост кредитования физических лиц "лучше сектора".
