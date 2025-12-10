Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сбер" спрогнозировал рост кредитования физлиц в 2026 году - 10.12.2025
"Сбер" спрогнозировал рост кредитования физлиц в 2026 году
"Сбер" спрогнозировал рост кредитования физлиц в 2026 году - 10.12.2025, ПРАЙМ
"Сбер" спрогнозировал рост кредитования физлиц в 2026 году
"Сбер" прогнозирует рост кредитования физлиц в РФ в 2026 году на уровне 9-11%, свой рост ожидает лучше сектора, заявил глава Сбербанка Герман Греф. | 10.12.2025, ПРАЙМ
экономика
финансы
банки
герман греф
сбербанк
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. "Сбер" прогнозирует рост кредитования физлиц в РФ в 2026 году на уровне 9-11%, свой рост ожидает лучше сектора, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "На этом уровне мы ждем нормализации кредитной активности. Темп роста кредитования будет в диапазоне 9-11%. Сопоставимым темпом увеличатся и рынки привлечения средств. "Сбер" будет расти на основных сегментах вместе с сектором, при этом розничное кредитование будет развиваться опережающим темпом", - отметил он, выступая на мероприятии "Сделано в Сбере". Согласно данным презентации, у себя "Сбер" в 2026 году прогнозирует рост кредитования физических лиц "лучше сектора".
финансы, банки, герман греф, сбербанк
Экономика, Финансы, Банки, Герман Греф, Сбербанк
11:13 10.12.2025 (обновлено: 11:14 10.12.2025)
 
"Сбер" спрогнозировал рост кредитования физлиц в 2026 году

"Сбер" ожидает рост кредитования физлиц в 2026 году на уровне 9-11%

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. "Сбер" прогнозирует рост кредитования физлиц в РФ в 2026 году на уровне 9-11%, свой рост ожидает лучше сектора, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"На этом уровне мы ждем нормализации кредитной активности. Темп роста кредитования будет в диапазоне 9-11%. Сопоставимым темпом увеличатся и рынки привлечения средств. "Сбер" будет расти на основных сегментах вместе с сектором, при этом розничное кредитование будет развиваться опережающим темпом", - отметил он, выступая на мероприятии "Сделано в Сбере".
Согласно данным презентации, у себя "Сбер" в 2026 году прогнозирует рост кредитования физических лиц "лучше сектора".
"Сбер" дал прогноз по ключевой ставке в 2026 году
ЭкономикаФинансыБанкиГерман ГрефСбербанк
 
 
