https://1prime.ru/20251210/gref-865395180.html

"Сбер" спрогнозировал рост кредитования физлиц в 2026 году

"Сбер" спрогнозировал рост кредитования физлиц в 2026 году - 10.12.2025, ПРАЙМ

"Сбер" спрогнозировал рост кредитования физлиц в 2026 году

"Сбер" прогнозирует рост кредитования физлиц в РФ в 2026 году на уровне 9-11%, свой рост ожидает лучше сектора, заявил глава Сбербанка Герман Греф. | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T11:13+0300

2025-12-10T11:13+0300

2025-12-10T11:14+0300

экономика

финансы

банки

герман греф

сбербанк

https://cdnn.1prime.ru/img/84311/97/843119799_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d77ae5e528e6cf6debee6e15242fa3be.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. "Сбер" прогнозирует рост кредитования физлиц в РФ в 2026 году на уровне 9-11%, свой рост ожидает лучше сектора, заявил глава Сбербанка Герман Греф. "На этом уровне мы ждем нормализации кредитной активности. Темп роста кредитования будет в диапазоне 9-11%. Сопоставимым темпом увеличатся и рынки привлечения средств. "Сбер" будет расти на основных сегментах вместе с сектором, при этом розничное кредитование будет развиваться опережающим темпом", - отметил он, выступая на мероприятии "Сделано в Сбере". Согласно данным презентации, у себя "Сбер" в 2026 году прогнозирует рост кредитования физических лиц "лучше сектора".

https://1prime.ru/20251210/stavka-865394911.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, герман греф, сбербанк