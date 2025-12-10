https://1prime.ru/20251210/gubernator-865386906.html

Губернатор Хоккайдо поддержит перезапуск третьего блока АЭС "Томари"

2025-12-10T07:36+0300

энергетика

ТОКИО, 10 дек - ПРАЙМ. Поддержать перезапуск третьего энергоблока АЭС "Томари" компании Hokkaido Electric Power решил губернатор японской префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки, он намерен выступить с официальным заявлением об этом на заседании местного парламента в среду, передает телеканал NHK. Как отмечает телеканал, Судзуки в ноябре уже допускал возможность одобрения перезапуска, отмечая, что учтет результаты инспекций и дискуссии в парламенте Хоккайдо перед вынесением окончательного решения. Администрации четырех муниципалитетов, на территории которых расположена АЭС "Томари", ранее уже дали согласие на перезапуск третьего энергоблока. Таким образом, согласие губернатора префектуры Хоккайдо оставалось последним препятствием. По информации телеканала, в случае получения согласия администрации префектуры компания Hokkaido Electric Power намерена ускорить подготовительные работы, включая возведение береговых защитных сооружений, и рассчитывает возобновить работу третьего блока в 2027 году. В конце июля этого года комитет по контролю над атомной энергией Японии одобрил перезапуск третьего реактора АЭС "Томари" на острове Хоккайдо. С момента подачи заявки на перезапуск реактора в июле 2013 года до момента одобрения регулятором прошло 12 лет. Столь длительный срок согласований и проверок связан с необходимостью исследования разломов земной коры на территории станции. Третий реактор АЭС "Томари" стал 18-м в Японии, получившим одобрение регулятора. Из них 14 уже были перезапущены. Перезапуск 6-го и 7-го реакторов крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" может произойти в январе 2026 года. Перезапуск же реактора на АЭС "Токай-2" осложняется недовольством местного населения.

2025

