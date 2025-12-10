Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Губернатор Хоккайдо поддержит перезапуск третьего блока АЭС "Томари" - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251210/gubernator-865386906.html
Губернатор Хоккайдо поддержит перезапуск третьего блока АЭС "Томари"
Губернатор Хоккайдо поддержит перезапуск третьего блока АЭС "Томари" - 10.12.2025, ПРАЙМ
Губернатор Хоккайдо поддержит перезапуск третьего блока АЭС "Томари"
Поддержать перезапуск третьего энергоблока АЭС "Томари" компании Hokkaido Electric Power решил губернатор японской префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки, он... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T07:36+0300
2025-12-10T07:36+0300
энергетика
хоккайдо
япония
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865386906.jpg?1765341417
ТОКИО, 10 дек - ПРАЙМ. Поддержать перезапуск третьего энергоблока АЭС "Томари" компании Hokkaido Electric Power решил губернатор японской префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки, он намерен выступить с официальным заявлением об этом на заседании местного парламента в среду, передает телеканал NHK. Как отмечает телеканал, Судзуки в ноябре уже допускал возможность одобрения перезапуска, отмечая, что учтет результаты инспекций и дискуссии в парламенте Хоккайдо перед вынесением окончательного решения. Администрации четырех муниципалитетов, на территории которых расположена АЭС "Томари", ранее уже дали согласие на перезапуск третьего энергоблока. Таким образом, согласие губернатора префектуры Хоккайдо оставалось последним препятствием. По информации телеканала, в случае получения согласия администрации префектуры компания Hokkaido Electric Power намерена ускорить подготовительные работы, включая возведение береговых защитных сооружений, и рассчитывает возобновить работу третьего блока в 2027 году. В конце июля этого года комитет по контролю над атомной энергией Японии одобрил перезапуск третьего реактора АЭС "Томари" на острове Хоккайдо. С момента подачи заявки на перезапуск реактора в июле 2013 года до момента одобрения регулятором прошло 12 лет. Столь длительный срок согласований и проверок связан с необходимостью исследования разломов земной коры на территории станции. Третий реактор АЭС "Томари" стал 18-м в Японии, получившим одобрение регулятора. Из них 14 уже были перезапущены. Перезапуск 6-го и 7-го реакторов крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" может произойти в январе 2026 года. Перезапуск же реактора на АЭС "Токай-2" осложняется недовольством местного населения.
хоккайдо
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
хоккайдо, япония
Энергетика, Хоккайдо, ЯПОНИЯ
07:36 10.12.2025
 
Губернатор Хоккайдо поддержит перезапуск третьего блока АЭС "Томари"

NHK: губернатор Хоккайдо намерен поддержать перезапуск третьего блока АЭС "Томари"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТОКИО, 10 дек - ПРАЙМ. Поддержать перезапуск третьего энергоблока АЭС "Томари" компании Hokkaido Electric Power решил губернатор японской префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки, он намерен выступить с официальным заявлением об этом на заседании местного парламента в среду, передает телеканал NHK.
Как отмечает телеканал, Судзуки в ноябре уже допускал возможность одобрения перезапуска, отмечая, что учтет результаты инспекций и дискуссии в парламенте Хоккайдо перед вынесением окончательного решения. Администрации четырех муниципалитетов, на территории которых расположена АЭС "Томари", ранее уже дали согласие на перезапуск третьего энергоблока. Таким образом, согласие губернатора префектуры Хоккайдо оставалось последним препятствием.
По информации телеканала, в случае получения согласия администрации префектуры компания Hokkaido Electric Power намерена ускорить подготовительные работы, включая возведение береговых защитных сооружений, и рассчитывает возобновить работу третьего блока в 2027 году.
В конце июля этого года комитет по контролю над атомной энергией Японии одобрил перезапуск третьего реактора АЭС "Томари" на острове Хоккайдо. С момента подачи заявки на перезапуск реактора в июле 2013 года до момента одобрения регулятором прошло 12 лет. Столь длительный срок согласований и проверок связан с необходимостью исследования разломов земной коры на территории станции.
Третий реактор АЭС "Томари" стал 18-м в Японии, получившим одобрение регулятора. Из них 14 уже были перезапущены. Перезапуск 6-го и 7-го реакторов крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива" может произойти в январе 2026 года. Перезапуск же реактора на АЭС "Токай-2" осложняется недовольством местного населения.
 
ЭнергетикаХоккайдоЯПОНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала