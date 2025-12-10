Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-12-10T13:05+0300
2025-12-10T13:05+0300
газ, венгрия, ес
Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, ЕС
13:05 10.12.2025
 
Венгрия хочет обжаловать запрет ЕС на импорт российских энергоресурсов

Гуйяш: Венгрия подаст в суд, если ЕС запретит импорт российских энергоресурсов

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
БУДАПЕШТ, 10 дек - ПРАЙМ. План Евросоюза запретить импорт нефти и газа из России противоречит правилам союза, по которым каждая страна сама вправе принимать решение об энергомиксе, и общий для Евросоюза запрет не может быть введен без единогласного одобрения, Венгрия подаст в суд, если план RePowerEU будет утвержден, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Это решение будет противоречить существующей практике и законодательству ЕС. Поскольку это санкционная мера, ЕС до сих пор считал, что такая мера может быть принята только единогласно. Это не мера торговой политики, где сообщество может принять решение большинством в две трети голосов или квалифицированным большинством в соответствии со специальными правилами ЕС, а санкционная мера, которая до сих пор должна была быть принята единогласно, и Венгрия всегда накладывала на неё вето", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
Политик напомнил, что правила ЕС четко указывают, что каждое государство-член союза имеет право определять свой энергетический баланс.
"Если это решение будет принято, что весьма вероятно, мы обжалуем его в суде", - сообщил Гуйяш.
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
Россияне подали иски к ЕС на миллиарды евро, сообщают СМИ
Вчера, 17:13
 
