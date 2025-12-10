https://1prime.ru/20251210/guyyash-865401045.html
Венгрия хочет обжаловать запрет ЕС на импорт российских энергоресурсов
Венгрия хочет обжаловать запрет ЕС на импорт российских энергоресурсов - 10.12.2025, ПРАЙМ
Венгрия хочет обжаловать запрет ЕС на импорт российских энергоресурсов
План Евросоюза запретить импорт нефти и газа из России противоречит правилам союза, по которым каждая страна сама вправе принимать решение об энергомиксе, и... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T13:05+0300
2025-12-10T13:05+0300
2025-12-10T13:05+0300
энергетика
газ
венгрия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/96/838339600_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_878f2a4d1c10194b3dac761299921a30.jpg
БУДАПЕШТ, 10 дек - ПРАЙМ. План Евросоюза запретить импорт нефти и газа из России противоречит правилам союза, по которым каждая страна сама вправе принимать решение об энергомиксе, и общий для Евросоюза запрет не может быть введен без единогласного одобрения, Венгрия подаст в суд, если план RePowerEU будет утвержден, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. "Это решение будет противоречить существующей практике и законодательству ЕС. Поскольку это санкционная мера, ЕС до сих пор считал, что такая мера может быть принята только единогласно. Это не мера торговой политики, где сообщество может принять решение большинством в две трети голосов или квалифицированным большинством в соответствии со специальными правилами ЕС, а санкционная мера, которая до сих пор должна была быть принята единогласно, и Венгрия всегда накладывала на неё вето", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге. Политик напомнил, что правила ЕС четко указывают, что каждое государство-член союза имеет право определять свой энергетический баланс. "Если это решение будет принято, что весьма вероятно, мы обжалуем его в суде", - сообщил Гуйяш.
https://1prime.ru/20251209/sanktsii-865371119.html
венгрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83833/96/838339600_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_76322fc51c74b66e1853b584ee1a0142.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, венгрия, ес
Энергетика, Газ, ВЕНГРИЯ, ЕС
Венгрия хочет обжаловать запрет ЕС на импорт российских энергоресурсов
Гуйяш: Венгрия подаст в суд, если ЕС запретит импорт российских энергоресурсов
БУДАПЕШТ, 10 дек - ПРАЙМ. План Евросоюза запретить импорт нефти и газа из России противоречит правилам союза, по которым каждая страна сама вправе принимать решение об энергомиксе, и общий для Евросоюза запрет не может быть введен без единогласного одобрения, Венгрия подаст в суд, если план RePowerEU будет утвержден, заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш.
"Это решение будет противоречить существующей практике и законодательству ЕС.
Поскольку это санкционная мера, ЕС до сих пор считал, что такая мера может быть принята только единогласно. Это не мера торговой политики, где сообщество может принять решение большинством в две трети голосов или квалифицированным большинством в соответствии со специальными правилами ЕС, а санкционная мера, которая до сих пор должна была быть принята единогласно, и Венгрия
всегда накладывала на неё вето", - сказал Гуйяш на правительственном брифинге.
Политик напомнил, что правила ЕС четко указывают, что каждое государство-член союза имеет право определять свой энергетический баланс.
"Если это решение будет принято, что весьма вероятно, мы обжалуем его в суде", - сообщил Гуйяш.
Россияне подали иски к ЕС на миллиарды евро, сообщают СМИ