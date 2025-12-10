https://1prime.ru/20251210/indeks-865384929.html

Индекс потребительских цен Китая в ноябре вырос на 0,7%

2025-12-10T05:54+0300

экономика

мировая экономика

китай

кнр

cpi

ПЕКИН, 10 дек - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) Китая - основной показатель инфляции - в ноябре вырос на 0,7% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в среду данные государственного статистического управления КНР. По итогам 11 месяцев 2025 года показатель в годовом исчислении остался на том же уровне, что и в январе-ноябре 2024 года. CPI в городах в ноябре в годовом выражении вырос на 0,7%, а в сельской местности - на 0,4%. Цены на продовольственные товары по сравнению с ноябрем 2024 года выросли на 0,2%, цены на непродовольственные товары выросли на 0,8%, цены на потребительские товары выросли на 0,6%, услуги подорожали на 0,7%. Цены на свежие фрукты в ноябре в годовом выражении выросли на 0,7%, овощи и зелень увеличились на 14,5%, цены на яйца снизились на 12,5%, цены на мясо упали на 6,6%, в том числе свинина подешевела на 15%, говядина и баранина подорожали на 6,2% и 3,7% соответственно. Продукция водного промысла подорожала на 1,5%, молочная продукция подешевела на 1,6%, цены на алкоголь упали на 1,7%. Цены на услуги здравоохранения в ноябре выросли на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на образование и культурно-развлекательные мероприятия повысились на 0,8%, в то время как цены на транспорт и связь снизились на 2,3%, цены на жилье не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем временем индекс цен производителей (PPI) в ноябре в годовом выражении снизился на 2,2%. Согласно официальному прогнозу, инфляция в Китае в 2025 году составит примерно 2%. С февраля 2023 года инфляция в Китае не поднималась выше 1%, по итогам 2024 года инфляция в Китае составила 0,2%, хотя власти ожидали роста цен примерно на 3%. Нулевую инфляцию в стране фиксировали в июне и сентябре прошлого года, а также в июле 2025 года. Дефляция была зафиксирована в июле, октябре и ноябре прошлого года, а также с февраля по май и с августа по сентябрь 2025 года.

