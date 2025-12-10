https://1prime.ru/20251210/intel-865405924.html

Суд ЕС оставил в силе штраф в 237 миллионов евро против Intel

Суд ЕС оставил в силе штраф в 237 миллионов евро против Intel

БРЮССЕЛЬ, 10 дек – ПРАЙМ. Суд ЕС подтвердил обоснованность штрафа в 237 миллионов евро в отношении американской компании Intel из-за нарушения анти­монопольных правил Евросоюза, заключающегося в злоупотреблении доминирующим положением на рынке микропроцессоров, говорится в опубликованном постановлении на сайте суда. "Суд (вторая расширенная палата) постановил: 1) Статья 1 решения Еврокомиссии C(2023) 5914 final от 22 сентября 2023 года, принятого в рамках применения статьи 102 ДФЕС и статьи 54 Соглашения о ЕЭЗ (AT.37.990 – Intel), изменяется таким образом, что размер указанного в ней штрафа устанавливается в 237 105 540 евро", - в частности, говорится в постановлении. "Иск отклоняется в остальной части. 3) Еврокомиссия несёт, помимо собственных судебных расходов, половину расходов, понесённых Intel Corporation Inc", - также сказано в документе. Суд ЕС в своем решении подтвердил ответственность Intel за злоупотребление доминирующим положением на рынке процессоров x86, но снизил размер штрафа, поскольку учёл более узкий масштаб оставшихся нарушений, отклонив при этом основные требования Intel об аннулировании всего решения Еврокомиссии. Еврокомиссия в 2009 году признала Intel виновной в злоупотреблении доминированием на рынке процессоров x86, установив давление на производителей компьютеров HP, Acer и Lenovo для ограничения использования чипов конкурента AMD. После частичной отмены решения в 2022 году в силе остались три "незавуалированные" эпизода, на основе которых ЕК в 2023 году заново рассчитала штраф в 376,358 миллиона евро. Intel оспорила этот штраф в суде ЕС. Американская корпорация Intel была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. По данным последней отчётности, по итогам третьего квартала чистая прибыль Intel, приходящаяся на компанию, составила 4,063 миллиарда долларов после убытка в 16,639 миллиарда за тот же период годом ранее.

