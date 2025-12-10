Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС согласовал расширение санкций против России, сообщил источник - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251210/istochnik-865404648.html
ЕС согласовал расширение санкций против России, сообщил источник
ЕС согласовал расширение санкций против России, сообщил источник - 10.12.2025, ПРАЙМ
ЕС согласовал расширение санкций против России, сообщил источник
Постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали в среду расширение санкций против России за якобы дестабилизирующие действия, их утвердят главы МИД... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T14:23+0300
2025-12-10T14:23+0300
экономика
россия
мировая экономика
брюссель
белоруссия
ес
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:320:3401:2233_1920x0_80_0_0_122f6d09dec20b19b487349e4f9a7d2b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 дек - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали в среду расширение санкций против России за якобы дестабилизирующие действия, их утвердят главы МИД 15 декабря, сообщил РИА Новости источник в Совете ЕС. "Пункт повестки, касающийся решения об ограничительных мерах за дестабилизирующие действия России был согласован", - сообщил собеседник агентства. По его словам, решение окончательно будет согласовано 15 декабря на заседании глав МИД стран сообщества в Брюсселе, в тот же день меры будут обнародованы. Ранее СМИ сообщали, что под санкции попадут физлица и организации, а также морские суда. Возможно, эти ограничения также затронут Белоруссию.
https://1prime.ru/20251210/guyyash-865401045.html
брюссель
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:1:3401:2552_1920x0_80_0_0_878047c69cf1a02860248147099e8a0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, брюссель, белоруссия, ес, мид
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Брюссель, БЕЛОРУССИЯ, ЕС, МИД
14:23 10.12.2025
 
ЕС согласовал расширение санкций против России, сообщил источник

РИА Новости: постпреды ЕС согласовали расширение санкций против России

© fotolia.com / Henner DamkeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / Henner Damke
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 10 дек - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали в среду расширение санкций против России за якобы дестабилизирующие действия, их утвердят главы МИД 15 декабря, сообщил РИА Новости источник в Совете ЕС.
"Пункт повестки, касающийся решения об ограничительных мерах за дестабилизирующие действия России был согласован", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, решение окончательно будет согласовано 15 декабря на заседании глав МИД стран сообщества в Брюсселе, в тот же день меры будут обнародованы.
Ранее СМИ сообщали, что под санкции попадут физлица и организации, а также морские суда. Возможно, эти ограничения также затронут Белоруссию.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Венгрия хочет обжаловать запрет ЕС на импорт российских энергоресурсов
13:05
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаБрюссельБЕЛОРУССИЯЕСМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала