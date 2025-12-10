https://1prime.ru/20251210/istochnik-865404648.html

ЕС согласовал расширение санкций против России, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 10 дек - ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза согласовали в среду расширение санкций против России за якобы дестабилизирующие действия, их утвердят главы МИД 15 декабря, сообщил РИА Новости источник в Совете ЕС. "Пункт повестки, касающийся решения об ограничительных мерах за дестабилизирующие действия России был согласован", - сообщил собеседник агентства. По его словам, решение окончательно будет согласовано 15 декабря на заседании глав МИД стран сообщества в Брюсселе, в тот же день меры будут обнародованы. Ранее СМИ сообщали, что под санкции попадут физлица и организации, а также морские суда. Возможно, эти ограничения также затронут Белоруссию.

