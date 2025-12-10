Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин обсудит выделение МЧС средств для трансферта Белгородской области - 10.12.2025, ПРАЙМ
Кабмин обсудит выделение МЧС средств для трансферта Белгородской области
2025-12-10T00:21+0300
2025-12-10T00:21+0300
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в среду обсудит выделение МЧС средств для трансферта бюджету Белгородской области, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы ... О выделении МЧС России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Белгородской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект распоряжения направлен на возмещение понесённых бюджетом Белгородской области расходов на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Белгородской области.
00:21 10.12.2025
 
Кабмин обсудит выделение МЧС средств для трансферта Белгородской области

Правительство обсудит выделение МЧС средств для трансферта бюджету Белгородской области

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в среду обсудит выделение МЧС средств для трансферта бюджету Белгородской области, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы ... О выделении МЧС России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Белгородской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на возмещение понесённых бюджетом Белгородской области расходов на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Белгородской области.
 
