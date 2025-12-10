https://1prime.ru/20251210/kabmin-865381717.html
Кабмин обсудит выделение МЧС средств для трансферта Белгородской области
Кабмин обсудит выделение МЧС средств для трансферта Белгородской области - 10.12.2025, ПРАЙМ
Кабмин обсудит выделение МЧС средств для трансферта Белгородской области
Правительство РФ на заседании в среду обсудит выделение МЧС средств для трансферта бюджету Белгородской области, сообщает пресс-служба кабмина. | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T00:21+0300
2025-12-10T00:21+0300
2025-12-10T00:21+0300
экономика
россия
белгородская область
рф
украина
мчс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865381717.jpg?1765315310
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в среду обсудит выделение МЧС средств для трансферта бюджету Белгородской области, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы ... О выделении МЧС России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Белгородской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на возмещение понесённых бюджетом Белгородской области расходов на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Белгородской области.
белгородская область
рф
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белгородская область, рф, украина, мчс
Экономика, РОССИЯ, Белгородская область, РФ, УКРАИНА, МЧС
Кабмин обсудит выделение МЧС средств для трансферта Белгородской области
Правительство обсудит выделение МЧС средств для трансферта бюджету Белгородской области
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в среду обсудит выделение МЧС средств для трансферта бюджету Белгородской области, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы ... О выделении МЧС России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Белгородской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проект распоряжения направлен на возмещение понесённых бюджетом Белгородской области расходов на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Белгородской области.