Кабмин обсудит выделение МЧС средств для трансферта Белгородской области

Кабмин обсудит выделение МЧС средств для трансферта Белгородской области

2025-12-10T00:21+0300

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в среду обсудит выделение МЧС средств для трансферта бюджету Белгородской области, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы ... О выделении МЧС России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Белгородской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что проект распоряжения направлен на возмещение понесённых бюджетом Белгородской области расходов на размещение и питание граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Белгородской области.

2025

