"Казахмыс" передаст контроль над предприятием новому акционеру

2025-12-10T07:55+0300
2025-12-10T07:55+0300
бизнес
россия
АЛМА-АТА, 10 дек - ПРАЙМ. Казахстанская горнорудная и металлургическая корпорация "Казахмыс" объявила о подписании рамочного соглашения, предусматривающего предстоящую передачу контроля над предприятием новому акционеру, сообщает в среду пресс-служба компании. "Корпорация "Казахмыс" сообщает о подписании рамочного договора соглашения, предполагающего предстоящий переход контроля над ТОО "Корпорация Казахмыс" к новому акционеру", - говорится в сообщении. Уточняется, что соглашение подписано по совместному решению президента "Казахмыс" Владимира Кима и председателя совета директоров Эдуарда Огая. "Подписание документа является отправной точкой процесса передачи контроля. В ближайшее время в рамках установленных процедур будут проведены все необходимые мероприятия и обязательства по соглашению, с последующим подписанием договора купли-продажи долей компании", - пояснили в "Казахмыс". Также там добавили, что параллельно будут уведомлять о процедурах своих партнеров, кредиторов, миноритарных участников и другие заинтересованные стороны. Отмечается, что эти меры направлены на обеспечение полной прозрачности процесса, своевременного информирования и соблюдения всех нормативных требований, включая обязательства перед лицами, вовлеченными в деятельность компании. В корпорации подчеркнули, что, согласно подписанному документу, предстоящая смена акционера не повлияет на производственную и операционную деятельность, контрактные обязательства, социальные гарантии сотрудников и количество рабочих мест. "Деятельность "Казахмыса" будет продолжена в штатном режиме, а реализация текущих и перспективных проектов - в соответствии с действующими стратегическими планами", - заключили в компании. Группа "Казахмыс" - вертикально интегрированный холдинг, ключевые активы которого сосредоточены в горнодобывающей отрасли и цветной металлургии. Компания занимает 20-е место в мире по выпуску меди в концентрате и 12-е место по производству черновой и катодной меди.
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
07:55 10.12.2025
 
"Казахмыс" передаст контроль над предприятием новому акционеру

"Казахмыс" договорился о передаче контроля над предприятием новому акционеру

АЛМА-АТА, 10 дек - ПРАЙМ. Казахстанская горнорудная и металлургическая корпорация "Казахмыс" объявила о подписании рамочного соглашения, предусматривающего предстоящую передачу контроля над предприятием новому акционеру, сообщает в среду пресс-служба компании.
"Корпорация "Казахмыс" сообщает о подписании рамочного договора соглашения, предполагающего предстоящий переход контроля над ТОО "Корпорация Казахмыс" к новому акционеру", - говорится в сообщении.
Уточняется, что соглашение подписано по совместному решению президента "Казахмыс" Владимира Кима и председателя совета директоров Эдуарда Огая. "Подписание документа является отправной точкой процесса передачи контроля. В ближайшее время в рамках установленных процедур будут проведены все необходимые мероприятия и обязательства по соглашению, с последующим подписанием договора купли-продажи долей компании", - пояснили в "Казахмыс".
Также там добавили, что параллельно будут уведомлять о процедурах своих партнеров, кредиторов, миноритарных участников и другие заинтересованные стороны. Отмечается, что эти меры направлены на обеспечение полной прозрачности процесса, своевременного информирования и соблюдения всех нормативных требований, включая обязательства перед лицами, вовлеченными в деятельность компании.
В корпорации подчеркнули, что, согласно подписанному документу, предстоящая смена акционера не повлияет на производственную и операционную деятельность, контрактные обязательства, социальные гарантии сотрудников и количество рабочих мест. "Деятельность "Казахмыса" будет продолжена в штатном режиме, а реализация текущих и перспективных проектов - в соответствии с действующими стратегическими планами", - заключили в компании.
Группа "Казахмыс" - вертикально интегрированный холдинг, ключевые активы которого сосредоточены в горнодобывающей отрасли и цветной металлургии. Компания занимает 20-е место в мире по выпуску меди в концентрате и 12-е место по производству черновой и катодной меди.
 
Заголовок открываемого материала