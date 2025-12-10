https://1prime.ru/20251210/kazahmys-865387123.html
"Казахмыс" передаст контроль над предприятием новому акционеру
"Казахмыс" передаст контроль над предприятием новому акционеру - 10.12.2025, ПРАЙМ
"Казахмыс" передаст контроль над предприятием новому акционеру
Казахстанская горнорудная и металлургическая корпорация "Казахмыс" объявила о подписании рамочного соглашения, предусматривающего предстоящую передачу контроля... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T07:55+0300
2025-12-10T07:55+0300
2025-12-10T07:55+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865387123.jpg?1765342507
АЛМА-АТА, 10 дек - ПРАЙМ. Казахстанская горнорудная и металлургическая корпорация "Казахмыс" объявила о подписании рамочного соглашения, предусматривающего предстоящую передачу контроля над предприятием новому акционеру, сообщает в среду пресс-служба компании.
"Корпорация "Казахмыс" сообщает о подписании рамочного договора соглашения, предполагающего предстоящий переход контроля над ТОО "Корпорация Казахмыс" к новому акционеру", - говорится в сообщении.
Уточняется, что соглашение подписано по совместному решению президента "Казахмыс" Владимира Кима и председателя совета директоров Эдуарда Огая. "Подписание документа является отправной точкой процесса передачи контроля. В ближайшее время в рамках установленных процедур будут проведены все необходимые мероприятия и обязательства по соглашению, с последующим подписанием договора купли-продажи долей компании", - пояснили в "Казахмыс".
Также там добавили, что параллельно будут уведомлять о процедурах своих партнеров, кредиторов, миноритарных участников и другие заинтересованные стороны. Отмечается, что эти меры направлены на обеспечение полной прозрачности процесса, своевременного информирования и соблюдения всех нормативных требований, включая обязательства перед лицами, вовлеченными в деятельность компании.
В корпорации подчеркнули, что, согласно подписанному документу, предстоящая смена акционера не повлияет на производственную и операционную деятельность, контрактные обязательства, социальные гарантии сотрудников и количество рабочих мест. "Деятельность "Казахмыса" будет продолжена в штатном режиме, а реализация текущих и перспективных проектов - в соответствии с действующими стратегическими планами", - заключили в компании.
Группа "Казахмыс" - вертикально интегрированный холдинг, ключевые активы которого сосредоточены в горнодобывающей отрасли и цветной металлургии. Компания занимает 20-е место в мире по выпуску меди в концентрате и 12-е место по производству черновой и катодной меди.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
"Казахмыс" передаст контроль над предприятием новому акционеру
"Казахмыс" договорился о передаче контроля над предприятием новому акционеру
АЛМА-АТА, 10 дек - ПРАЙМ. Казахстанская горнорудная и металлургическая корпорация "Казахмыс" объявила о подписании рамочного соглашения, предусматривающего предстоящую передачу контроля над предприятием новому акционеру, сообщает в среду пресс-служба компании.
"Корпорация "Казахмыс" сообщает о подписании рамочного договора соглашения, предполагающего предстоящий переход контроля над ТОО "Корпорация Казахмыс" к новому акционеру", - говорится в сообщении.
Уточняется, что соглашение подписано по совместному решению президента "Казахмыс" Владимира Кима и председателя совета директоров Эдуарда Огая. "Подписание документа является отправной точкой процесса передачи контроля. В ближайшее время в рамках установленных процедур будут проведены все необходимые мероприятия и обязательства по соглашению, с последующим подписанием договора купли-продажи долей компании", - пояснили в "Казахмыс".
Также там добавили, что параллельно будут уведомлять о процедурах своих партнеров, кредиторов, миноритарных участников и другие заинтересованные стороны. Отмечается, что эти меры направлены на обеспечение полной прозрачности процесса, своевременного информирования и соблюдения всех нормативных требований, включая обязательства перед лицами, вовлеченными в деятельность компании.
В корпорации подчеркнули, что, согласно подписанному документу, предстоящая смена акционера не повлияет на производственную и операционную деятельность, контрактные обязательства, социальные гарантии сотрудников и количество рабочих мест. "Деятельность "Казахмыса" будет продолжена в штатном режиме, а реализация текущих и перспективных проектов - в соответствии с действующими стратегическими планами", - заключили в компании.
Группа "Казахмыс" - вертикально интегрированный холдинг, ключевые активы которого сосредоточены в горнодобывающей отрасли и цветной металлургии. Компания занимает 20-е место в мире по выпуску меди в концентрате и 12-е место по производству черновой и катодной меди.