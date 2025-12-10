Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
10.12.2025
Клиенты Газпромбанка открыли более 400 счетов в цифровых рублях
Клиенты Газпромбанка открыли более 400 счетов в цифровых рублях - 10.12.2025, ПРАЙМ
Клиенты Газпромбанка открыли более 400 счетов в цифровых рублях
Клиенты Газпромбанка открыли более 400 счетов в цифровых рублях, участники пилота дают положительную обратную связь по новому функционалу, а также делятся... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T07:30+0300
2025-12-10T07:30+0300
банки
финансы
технологии
газпромбанк
банк россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865386614.jpg?1765341052
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Клиенты Газпромбанка открыли более 400 счетов в цифровых рублях, участники пилота дают положительную обратную связь по новому функционалу, а также делятся идеями по его улучшению, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "На текущий момент в России проводится пилотное тестирование цифрового рубля, в котором принимает участие ограниченный круг пользователей – клиентов пилотных банков. Газпромбанк участвует в тестировании с августа 2023 года: пилотная группа успешно тестирует операции с цифровым рублем. На текущий момент счета цифрового рубля открыли более 400 клиентов банка", - сообщили в пресс-службе. "От участников пилота мы получаем положительную обратную связь по новому функционалу, а главное – идеи и предложения по его улучшению, которые Газпромбанк реализует сам или передает в Банк России", - уточнили там. Отмечается, что на данный момент наибольший интерес к цифровому рублю проявляют граждане, которые всегда активно стремятся участвовать в развитии цифровых сервисов в стране и первыми проявляют интерес к инновациям и нововведениям. Банк проводит информационные кампании среди своих сотрудников и клиентов для разъяснения особенностей цифрового рубля и популяризации данного сервиса. "Полагаем, что в начале масштабирования отношение граждан к цифровому рублю может быть настороженным, как к любой инновации на финансовом рынке. Однако в будущем цифровой рубль должен органично вписаться в платежную инфраструктуру страны", - сообщили в пресс-службе. С развитием цифрового рубля станет доступен качественно новый функционал, например, смарт-контракты, офлайн-платежи, трансграничные платежи, что повысит спрос на цифровой рубль среди граждан и бизнеса и определит оптимальную нишу использования цифрового рубля, добавили там. В банке напомнили, что счет цифрового рубля открывается и хранится на платформе цифрового рубля Банка России, а доступ к нему клиент получает через мобильное приложение пилотного банка. В специальном разделе он может управлять счетом цифрового рубля, осуществлять переводы и оплачивать покупки. В приложении Газпромбанка реализован функционал цифрового рубля, предусмотренный требованиями Банка России: открытие и пополнение счета; вывод средств со счета цифрового рубля на безналичный счет; переводы между гражданами (С2С), в том числе – автоматические (разовые и периодические); оплата товаров и услуг цифровыми рублями по QR-коду и другое. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. Это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Она не отменяет и не заменяет их. С 1 августа 2023 года вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля, а с 15 августа того года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. Предполагалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Однако в этом году ЦБ предложил новые сроки внедрения цифровой национальной валюты. Согласно принятому закону, крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные продавцы и агрегаторы должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты - к 1 сентября 2027 года, остальные - к 1 сентября 2028 года.
банки, финансы, технологии, газпромбанк, банк россия, банк россии
Банки, Финансы, Технологии, Газпромбанк, банк Россия, Банк России
07:30 10.12.2025
 
Клиенты Газпромбанка открыли более 400 счетов в цифровых рублях

Клиенты Газпромбанка открыли более 400 счетов в цифровых рублях

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Клиенты Газпромбанка открыли более 400 счетов в цифровых рублях, участники пилота дают положительную обратную связь по новому функционалу, а также делятся идеями по его улучшению, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
"На текущий момент в России проводится пилотное тестирование цифрового рубля, в котором принимает участие ограниченный круг пользователей – клиентов пилотных банков. Газпромбанк участвует в тестировании с августа 2023 года: пилотная группа успешно тестирует операции с цифровым рублем. На текущий момент счета цифрового рубля открыли более 400 клиентов банка", - сообщили в пресс-службе.
"От участников пилота мы получаем положительную обратную связь по новому функционалу, а главное – идеи и предложения по его улучшению, которые Газпромбанк реализует сам или передает в Банк России", - уточнили там.
Отмечается, что на данный момент наибольший интерес к цифровому рублю проявляют граждане, которые всегда активно стремятся участвовать в развитии цифровых сервисов в стране и первыми проявляют интерес к инновациям и нововведениям. Банк проводит информационные кампании среди своих сотрудников и клиентов для разъяснения особенностей цифрового рубля и популяризации данного сервиса.
"Полагаем, что в начале масштабирования отношение граждан к цифровому рублю может быть настороженным, как к любой инновации на финансовом рынке. Однако в будущем цифровой рубль должен органично вписаться в платежную инфраструктуру страны", - сообщили в пресс-службе.
С развитием цифрового рубля станет доступен качественно новый функционал, например, смарт-контракты, офлайн-платежи, трансграничные платежи, что повысит спрос на цифровой рубль среди граждан и бизнеса и определит оптимальную нишу использования цифрового рубля, добавили там.
В банке напомнили, что счет цифрового рубля открывается и хранится на платформе цифрового рубля Банка России, а доступ к нему клиент получает через мобильное приложение пилотного банка. В специальном разделе он может управлять счетом цифрового рубля, осуществлять переводы и оплачивать покупки.
В приложении Газпромбанка реализован функционал цифрового рубля, предусмотренный требованиями Банка России: открытие и пополнение счета; вывод средств со счета цифрового рубля на безналичный счет; переводы между гражданами (С2С), в том числе – автоматические (разовые и периодические); оплата товаров и услуг цифровыми рублями по QR-коду и другое.
Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. Это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Она не отменяет и не заменяет их. С 1 августа 2023 года вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля, а с 15 августа того года начался эксперимент с использованием цифровых рублей.
Предполагалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Однако в этом году ЦБ предложил новые сроки внедрения цифровой национальной валюты. Согласно принятому закону, крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные продавцы и агрегаторы должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты - к 1 сентября 2027 года, остальные - к 1 сентября 2028 года.
 
Банки Финансы Технологии Газпромбанк банк Россия Банк России
 
 
