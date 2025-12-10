https://1prime.ru/20251210/klienty-865386614.html

Клиенты Газпромбанка открыли более 400 счетов в цифровых рублях

10.12.2025, ПРАЙМ

Клиенты Газпромбанка открыли более 400 счетов в цифровых рублях

Клиенты Газпромбанка открыли более 400 счетов в цифровых рублях, участники пилота дают положительную обратную связь по новому функционалу, а также делятся... | 10.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Клиенты Газпромбанка открыли более 400 счетов в цифровых рублях, участники пилота дают положительную обратную связь по новому функционалу, а также делятся идеями по его улучшению, сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. "На текущий момент в России проводится пилотное тестирование цифрового рубля, в котором принимает участие ограниченный круг пользователей – клиентов пилотных банков. Газпромбанк участвует в тестировании с августа 2023 года: пилотная группа успешно тестирует операции с цифровым рублем. На текущий момент счета цифрового рубля открыли более 400 клиентов банка", - сообщили в пресс-службе. "От участников пилота мы получаем положительную обратную связь по новому функционалу, а главное – идеи и предложения по его улучшению, которые Газпромбанк реализует сам или передает в Банк России", - уточнили там. Отмечается, что на данный момент наибольший интерес к цифровому рублю проявляют граждане, которые всегда активно стремятся участвовать в развитии цифровых сервисов в стране и первыми проявляют интерес к инновациям и нововведениям. Банк проводит информационные кампании среди своих сотрудников и клиентов для разъяснения особенностей цифрового рубля и популяризации данного сервиса. "Полагаем, что в начале масштабирования отношение граждан к цифровому рублю может быть настороженным, как к любой инновации на финансовом рынке. Однако в будущем цифровой рубль должен органично вписаться в платежную инфраструктуру страны", - сообщили в пресс-службе. С развитием цифрового рубля станет доступен качественно новый функционал, например, смарт-контракты, офлайн-платежи, трансграничные платежи, что повысит спрос на цифровой рубль среди граждан и бизнеса и определит оптимальную нишу использования цифрового рубля, добавили там. В банке напомнили, что счет цифрового рубля открывается и хранится на платформе цифрового рубля Банка России, а доступ к нему клиент получает через мобильное приложение пилотного банка. В специальном разделе он может управлять счетом цифрового рубля, осуществлять переводы и оплачивать покупки. В приложении Газпромбанка реализован функционал цифрового рубля, предусмотренный требованиями Банка России: открытие и пополнение счета; вывод средств со счета цифрового рубля на безналичный счет; переводы между гражданами (С2С), в том числе – автоматические (разовые и периодические); оплата товаров и услуг цифровыми рублями по QR-коду и другое. Банк России начал работать над созданием цифрового рубля в 2021 году. Это новая форма российской национальной валюты в дополнение к существующим наличной и безналичной формам. Она не отменяет и не заменяет их. С 1 августа 2023 года вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля, а с 15 августа того года начался эксперимент с использованием цифровых рублей. Предполагалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля 2025 года. Однако в этом году ЦБ предложил новые сроки внедрения цифровой национальной валюты. Согласно принятому закону, крупнейшие банки и являющиеся их клиентами крупные продавцы и агрегаторы должны обеспечить возможность совершать операции с цифровыми рублями к 1 сентября 2026 года, другие универсальные банки и их крупные клиенты - к 1 сентября 2027 года, остальные - к 1 сентября 2028 года.

