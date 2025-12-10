https://1prime.ru/20251210/kurs--865401540.html

Курс юаня к рублю на Московской бирже растерял утренний рост

Курс китайской валюты к рублю после утреннего инерционного роста, достигая 11 рублей, полностью растерял его, следует из данных Московской биржи.

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю после утреннего инерционного роста, достигая 11 рублей, полностью растерял его, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.05 мск не меняется относительно закрытия вторника, составляя 10,94 рубля. Диапазон дневных колебаний при этом - 10,91-11 рублей. Курс юаня пока продолжит движение в диапазоне 10,5-11 рубля с тяготением к его верхней границе, считает Богдан Зварич из ПСБ. Похоже, что основная масса экспортеров уже завершила сброс "лишней" валюты перед практически неизбежным снижением ключевой ставки ЦБ РФ, когда еще можно "вложиться" по повышенным ставкам в депозиты и облигации, рассуждает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Впереди у курса юаня - сопротивление на уровне 11 рублей, но особо полагаться на него не стоит. Среднесрочно рубль обречен на ослабление", - добавляет он. "Китайская валюта может протестировать сопротивление на уровне 11 рублей, однако пока, на наш взгляд, поводов для выхода вверх из обозначенного коридора нет", - в свою очередь оценивает Зварич. Сдерживать ослабление рубля будут повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров и Центробанка, а также его жесткая монетарная политика, заключает он.

