Лавров выступит на заседании Совфеда в среду

2025-12-10T00:24+0300

МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров выступит на заседании Совфеда в среду, ожидается, что в рамках "правительственного часа" министр расскажет об актуальных вопросах внешней политики Российской Федерации, говорится в повестке. В начале заседания сенаторы рассмотрят вопрос о ратификации межправсоглашения между РФ и Индией о порядке направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов на территории обеих стран и организации их взаимного материально-технического обеспечения. На рассмотрении парламентариев и закон, продлевающий на 2026 год временные специальные полномочия Банка России, введенные в 2022 году для гибкого реагирования на санкционные и геополитические риски. В частности, Банк России сможет и в следующем году определять перечень чувствительной информации, которую кредитные организации и другие участники финансового рынка вправе не раскрывать. Такие перечни могут быть подготовлены и на индивидуальной основе. ЦБ также продолжит регулировать работу Национальной системы платежных карт (НСПК) в части функционирования международных банковских карт, в том числе ушедших из России платежных систем, и сроки прекращения операций по таким картам. Кроме того, регулятор и в 2026 году сможет на срок до шести месяцев приостанавливать операции и сделки банков и некредитных финансовых организаций, а также устанавливать нормативы, ограничивающие риски, и вводить иные показатели. При этом к участникам рынка могут быть установлены индивидуальные требования. До 31 августа 2026 года продлеваются полномочия совета директоров ЦБ принимать согласованное с Росфинмониторингом решение об определении круга пользователей платформы цифрового рубля, которые вправе совершать на ней операции, а также перечень видов таких операций. Документ также продлевает на 2026 год право мобилизованных и участников специальной военной операции (СВО) на кредитные каникулы. В повестке заседания – внесение изменений в закон "Об образовании" в части предоставления права участникам специальной военной операции повторно получить среднее профессиональное образование на безвозмездной основе. Также сенаторы рассмотрят поправки в закон "О статусе военнослужащих", закрепляющие за ними право на бесплатный проезд к месту проведения военно-врачебной экспертизы и обратно. Кроме того, сенаторы рассмотрят вопрос об упрощении порядка проведения ремонта объектов культурного наследия, увековечивающих память о военных конфликтах. Руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко расскажет о промежуточных итогах проведения инвентаризации федеральной собственности с целью выявления имущества, находящегося в неудовлетворительном состоянии. Совфед также рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий сенатора от Смоленска Руслана Смашнева, парламентарий написал заявление по собственному желанию, сообщил РИА Новости глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко.

