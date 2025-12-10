https://1prime.ru/20251210/lavrov-865393213.html
Россия и США договорились о продолжении работы по Украине, заявил Лавров
2025-12-10T10:37+0300
МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Россия и США договорились о продолжении работы по украинскому урегулированию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Выступая в Совфеде, Лавров напомнил о российско-американских переговорах в Кремле, прошедших 2 декабря, которые затрагивали украинское урегулирование. "Достигнута договоренность о продолжении этой работы. Главное, есть принципиальное понимание о том, что устойчивое урегулирование невозможно без искоренения первопричин кризиса", - сказал он, выступая в Совфеде.
