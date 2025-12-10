Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и США договорились о продолжении работы по Украине, заявил Лавров - 10.12.2025
Политика
Россия и США договорились о продолжении работы по Украине, заявил Лавров
МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Россия и США договорились о продолжении работы по украинскому урегулированию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Выступая в Совфеде, Лавров напомнил о российско-американских переговорах в Кремле, прошедших 2 декабря, которые затрагивали украинское урегулирование. "Достигнута договоренность о продолжении этой работы. Главное, есть принципиальное понимание о том, что устойчивое урегулирование невозможно без искоренения первопричин кризиса", - сказал он, выступая в Совфеде.
россия, сша, сергей лавров, мид рф
Политика, РОССИЯ, США, Сергей Лавров, МИД РФ
10:37 10.12.2025
 
© РИА Новости . Михаил КлиментьевФлаги России и США
Флаги России и США. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Россия и США договорились о продолжении работы по украинскому урегулированию, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Выступая в Совфеде, Лавров напомнил о российско-американских переговорах в Кремле, прошедших 2 декабря, которые затрагивали украинское урегулирование.
"Достигнута договоренность о продолжении этой работы. Главное, есть принципиальное понимание о том, что устойчивое урегулирование невозможно без искоренения первопричин кризиса", - сказал он, выступая в Совфеде.
Политика РОССИЯ США Сергей Лавров МИД РФ
 
 
Заголовок открываемого материала