https://1prime.ru/20251210/lavrov-865393705.html

Трамп пока не спешит отменять антироссийские санкции, заявил Лавров

Трамп пока не спешит отменять антироссийские санкции, заявил Лавров - 10.12.2025, ПРАЙМ

Трамп пока не спешит отменять антироссийские санкции, заявил Лавров

Президент США Дональд Трамп пока не спешит отменять санкции против России, а только их наращивает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T10:40+0300

2025-12-10T10:40+0300

2025-12-10T10:40+0300

экономика

мировая экономика

россия

сша

дональд трамп

сергей лавров

мид рф

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0a/865393467_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_3d07ca743e8900b00b83966e605b72fe.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пока не спешит отменять санкции против России, а только их наращивает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Все слышали, как президент Трамп обвинял своего предшественника Байдена в том, что тот своими действиями подорвал веру в доллар и подтолкнул, как он выразился, страны БРИКС к поиску альтернативных платежных платформ. Этот процесс, метко подмеченный нынешним президентом США, сейчас ускоряется не только в рамках БРИКС. И виноват в этом же, конечно, не один Байден и не только санкции, которые, кстати, нынешний лидер США не только не спешит отменить, но и наращивает", - сказал он, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.

https://1prime.ru/20251210/siluanov-865388883.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, мид рф, совет федерации