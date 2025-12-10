Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп пока не спешит отменять антироссийские санкции, заявил Лавров - 10.12.2025
Трамп пока не спешит отменять антироссийские санкции, заявил Лавров
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пока не спешит отменять санкции против России, а только их наращивает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Все слышали, как президент Трамп обвинял своего предшественника Байдена в том, что тот своими действиями подорвал веру в доллар и подтолкнул, как он выразился, страны БРИКС к поиску альтернативных платежных платформ. Этот процесс, метко подмеченный нынешним президентом США, сейчас ускоряется не только в рамках БРИКС. И виноват в этом же, конечно, не один Байден и не только санкции, которые, кстати, нынешний лидер США не только не спешит отменить, но и наращивает", - сказал он, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.
Трамп пока не спешит отменять антироссийские санкции, заявил Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
