Трамп пока не спешит отменять антироссийские санкции, заявил Лавров
Трамп пока не спешит отменять антироссийские санкции, заявил Лавров - 10.12.2025, ПРАЙМ
Трамп пока не спешит отменять антироссийские санкции, заявил Лавров
Президент США Дональд Трамп пока не спешит отменять санкции против России, а только их наращивает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T10:40+0300
2025-12-10T10:40+0300
2025-12-10T10:40+0300
экономика
мировая экономика
россия
сша
дональд трамп
сергей лавров
мид рф
совет федерации
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пока не спешит отменять санкции против России, а только их наращивает, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Все слышали, как президент Трамп обвинял своего предшественника Байдена в том, что тот своими действиями подорвал веру в доллар и подтолкнул, как он выразился, страны БРИКС к поиску альтернативных платежных платформ. Этот процесс, метко подмеченный нынешним президентом США, сейчас ускоряется не только в рамках БРИКС. И виноват в этом же, конечно, не один Байден и не только санкции, которые, кстати, нынешний лидер США не только не спешит отменить, но и наращивает", - сказал он, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.
сша
