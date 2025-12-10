https://1prime.ru/20251210/lavrov-865394343.html
Европа науськивает Зеленского воевать с Россией, заявил Лавров
Европа науськивает Зеленского воевать с Россией, заявил Лавров - 10.12.2025, ПРАЙМ
Европа науськивает Зеленского воевать с Россией, заявил Лавров
10.12.2025
МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа науськивает Владимира Зеленского продолжать воевать с РФ до последнего украинца, но для этого им не хватает денег и приходится пытаться ограбить Россию. "Европа… пытается всячески науськивать украинского руководителя, так называемого, членов его режима, чтобы они не прекращали воевать до последнего украинца. Правда, не хватает денег, и сейчас уже на эту идеологическую заряженность влияют финансовые соображения, потому что кроме как ограбить РФ и забрать в нарушение всех мыслимых норм международного и коммерческого права наши золото-валютные резервы, у них не остается других источников на финансирование этой войны", - сказал Лавров на "правительственном часе" в Совете Федерации.
Европа науськивает Зеленского воевать с Россией, заявил Лавров
Лавров: Европа науськивает Зеленского продолжать воевать с Россией