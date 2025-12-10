Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европа науськивает Зеленского воевать с Россией, заявил Лавров - 10.12.2025
Европа науськивает Зеленского воевать с Россией, заявил Лавров
МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа науськивает Владимира Зеленского продолжать воевать с РФ до последнего украинца, но для этого им не хватает денег и приходится пытаться ограбить Россию. "Европа… пытается всячески науськивать украинского руководителя, так называемого, членов его режима, чтобы они не прекращали воевать до последнего украинца. Правда, не хватает денег, и сейчас уже на эту идеологическую заряженность влияют финансовые соображения, потому что кроме как ограбить РФ и забрать в нарушение всех мыслимых норм международного и коммерческого права наши золото-валютные резервы, у них не остается других источников на финансирование этой войны", - сказал Лавров на "правительственном часе" в Совете Федерации.
11:05 10.12.2025
 
Европа науськивает Зеленского воевать с Россией, заявил Лавров

Лавров: Европа науськивает Зеленского продолжать воевать с Россией

Сергей Лавров
Сергей Лавров
Сергей Лавров. Архивное фото
© МИД РФ
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа науськивает Владимира Зеленского продолжать воевать с РФ до последнего украинца, но для этого им не хватает денег и приходится пытаться ограбить Россию.
"Европа… пытается всячески науськивать украинского руководителя, так называемого, членов его режима, чтобы они не прекращали воевать до последнего украинца. Правда, не хватает денег, и сейчас уже на эту идеологическую заряженность влияют финансовые соображения, потому что кроме как ограбить РФ и забрать в нарушение всех мыслимых норм международного и коммерческого права наши золото-валютные резервы, у них не остается других источников на финансирование этой войны", - сказал Лавров на "правительственном часе" в Совете Федерации.
Россия и США договорились о продолжении работы по Украине, заявил Лавров
Политика РОССИЯ Общество РФ ЕВРОПА Сергей Лавров Владимир Зеленский Совет Федерации
 
 
Заголовок открываемого материала