Европа науськивает Зеленского воевать с Россией, заявил Лавров

2025-12-10T11:05+0300

политика

россия

общество

рф

европа

сергей лавров

владимир зеленский

совет федерации

МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Европа науськивает Владимира Зеленского продолжать воевать с РФ до последнего украинца, но для этого им не хватает денег и приходится пытаться ограбить Россию. "Европа… пытается всячески науськивать украинского руководителя, так называемого, членов его режима, чтобы они не прекращали воевать до последнего украинца. Правда, не хватает денег, и сейчас уже на эту идеологическую заряженность влияют финансовые соображения, потому что кроме как ограбить РФ и забрать в нарушение всех мыслимых норм международного и коммерческого права наши золото-валютные резервы, у них не остается других источников на финансирование этой войны", - сказал Лавров на "правительственном часе" в Совете Федерации.

2025

