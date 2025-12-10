https://1prime.ru/20251210/lavrov-865396308.html
Лавров оценил стремление Трампа к диалогу по Украине
Лавров оценил стремление Трампа к диалогу по Украине - 10.12.2025, ПРАЙМ
Лавров оценил стремление Трампа к диалогу по Украине
Российская сторона ценит стремление американского лидера Дональда Трампа к диалогу по Украине и урегулированию дипломатическим путем, заявил глава МИД России... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T11:41+0300
2025-12-10T11:41+0300
2025-12-10T11:41+0300
политика
дональд трамп
сергей лавров
россия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg
МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Российская сторона ценит стремление американского лидера Дональда Трампа к диалогу по Украине и урегулированию дипломатическим путем, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Мы ценим стремление президента Трампа к диалогу, к преодолению конфликта на Украине политико-дипломатическим путем", - сказал он, выступая в Совете Федерации.
https://1prime.ru/20251210/lavrov-865394343.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8176079771d83f61bbb750c04fb8ce30.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сергей лавров, россия, украина
Политика, Дональд Трамп, Сергей Лавров, РОССИЯ, УКРАИНА
Лавров оценил стремление Трампа к диалогу по Украине
Лавров: Россия ценит стремление Трампа к диалогу по урегулированию