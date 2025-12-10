https://1prime.ru/20251210/lenta-865406247.html

"Лента" приобрела контрольную долю в торговой сети "Реми"

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Ритейлер "Группа Лента" купил контрольную долю, в размере 67%, в дальневосточной торговой сети "Реми", говорится в сообщении компании. "МКПАО "Лента"... объявляет о завершении оформления стратегического партнёрства с ГК "Реми" - одним из крупнейших на Дальнем Востоке России ритейлеров, объединяющим супермаркеты, гипермаркеты, магазины у дома и дискаунтеры под брендами "Реми", "РемиСити" и "Экономыч". В рамках совершённой сделки к "Группе Лента" перешли 67% долей торговой сети "Реми", - говорится в сообщении. В пресс-службе "Группы Лента" сообщили РИА Новости, что компания не раскрывает сумму сделки и планы по развитию сети. Отмечается, что в периметр сделки вошли 115 торговых точек, включая 87 магазинов в Приморском крае, 24 магазина в Хабаровском крае и 4 магазина в Сахалинской области, а также логистическая инфраструктура, обеспечивающая бесперебойное снабжение сети. Все магазины работают на арендованных объектах, их совокупная торговая площадь составляет около 100 тысяч квадратных метров. В компании указали, что дальневосточная сеть объединяет магазины трёх торговых брендов и пяти форматов: четыре магазина с полным циклом собственного производства "РемиСити", 11 гипермаркетов, 27 супермаркетов и 29 магазинов "у дома" под брендом "Реми", а также 44 магазина-дискаунтера под брендом "Экономыч". По итогам 2024 года совокупная выручка сети составила около 53 миллиардов рублей. Также в компании добавили, что основатель и текущий собственник ГК "Реми" сохранит долю в ее капитале и продолжит развивать бизнес вместе с текущей командой. Магазины продолжат работу в рамках объединенной компании под текущими брендами. Интеграция операционных процессов и логистической инфраструктуры ритейлеров позволит повысить эффективность бизнеса и оптимизировать издержки, что будет способствовать поддержанию доступного ценового предложения для жителей Дальнего Востока. "Сделка соответствует стратегии "Группы Лента", направленной на укрепление позиций ведущего федерального мультиформатного игрока на российском рынке. Она позволит компании за один шаг выйти в новый стратегически важный регион - Дальний Восток, и занять в нем лидирующие позиции", - заключили в компании. "Группа Лента" - одна из крупнейших розничных сетей в России. По состоянию на 30 сентября 2025 года под управлением группы находилось 269 гипермаркетов, 362 супермаркета, 3 701 магазин у дома и 1 908 магазинов дрогери.

