Медь дорожает в среду утром

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в среду в преддверии выхода итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и статистики по экономике страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.02 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,86%, до 5,3655 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,28%, до 11 487 долларов, алюминия - на 1,09%, до 2 856,5 доллара, стоимость цинка - на 0,99%, до 3 090 долларов. Позднее в среду станут известны итоги заключительного в этом году двухдневного заседания Федеральной резервной системы. А министерство финансов США в среду опубликует данные по бюджету страны за ноябрь. Аналитики считают, что в месячном выражении дефицит бюджета снизился до 205 миллиардов долларов. Решения относительно учетной ставки регулятора и данные по американской экономике могут оказывать влияние на курс доллара, который, в свою очередь, регулирует спрос на медь держателей других валют. По данным CME Group, 87,6% экспертов ждут снижения учетной ставки на ближайшем заседании в декабре до 3,5-3,75% годовых с текущего уровня в 3,75-4%, остальные полагают, что ставка сохранится.
