https://1prime.ru/20251210/med--865390690.html

Медь дорожает в среду утром

Медь дорожает в среду утром - 10.12.2025, ПРАЙМ

Медь дорожает в среду утром

Стоимость меди поднимается в среду в преддверии выхода итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и статистики по экономике страны,... | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T09:17+0300

2025-12-10T09:17+0300

2025-12-10T09:17+0300

экономика

рынок

торги

сша

comex

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/96/841359679_0:162:2561:1602_1920x0_80_0_0_19886bb3ba342c2c58da9205614b4cd6.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Стоимость меди поднимается в среду в преддверии выхода итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и статистики по экономике страны, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.02 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,86%, до 5,3655 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,28%, до 11 487 долларов, алюминия - на 1,09%, до 2 856,5 доллара, стоимость цинка - на 0,99%, до 3 090 долларов. Позднее в среду станут известны итоги заключительного в этом году двухдневного заседания Федеральной резервной системы. А министерство финансов США в среду опубликует данные по бюджету страны за ноябрь. Аналитики считают, что в месячном выражении дефицит бюджета снизился до 205 миллиардов долларов. Решения относительно учетной ставки регулятора и данные по американской экономике могут оказывать влияние на курс доллара, который, в свою очередь, регулирует спрос на медь держателей других валют. По данным CME Group, 87,6% экспертов ждут снижения учетной ставки на ближайшем заседании в декабре до 3,5-3,75% годовых с текущего уровня в 3,75-4%, остальные полагают, что ставка сохранится.

https://1prime.ru/20251121/med-864811210.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, comex