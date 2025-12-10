https://1prime.ru/20251210/medvedchuk-865391875.html

Медведчук рассказал о последнем шаге Трампа против Зеленского

Медведчук рассказал о последнем шаге Трампа против Зеленского - 10.12.2025, ПРАЙМ

Медведчук рассказал о последнем шаге Трампа против Зеленского

Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что у... | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T09:59+0300

2025-12-10T09:59+0300

2025-12-10T09:59+0300

политика

общество

украина

сша

европа

владимир зеленский

дональд трамп

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860105372_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_428cff5db0ab7cab086365b07a194e83.jpg

МОСКВА, 10 дек – ПРАЙМ. Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что у президента США Дональда Трампа не остается вариантов, кроме как уничтожить Владимира Зеленского. "У Трампа не остается вариантов, кроме как уничтожить Зеленского. Если Трамп не снесет Зеленского в ближайшие несколько месяцев, то сам получит проблемы во всей Европе. Процесс политического уничтожения Зеленского запущен, но может подвести казус исполнителя. Ведь сегодня нелегитимный не столько Зеленский, сколько агент британского влияния. И Лондон в ответ на снос Зеленского заменит его другим своим агентом — (бывшим главкомом ВСУ, послом Украины в Лондоне Валерием) Залужным. США важно этого сценария не допустить", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". Украина, как отмечает политик, стала яблоком раздора между Европой и США. Пока Украина существовала как государство, там такие политические баталии проходили ежедневно. Евроромантики тянули страну в "светлое европейское будущее", а прагматики требовали голову включить и одуматься. Политическое поле вместе с легитимной властью зачищено от прагматиков, страна полностью легла под коллективный Запад, но что-то никто не радуется, кроме кучки коррупционеров. "Коалиция желающих войны" вместе с политическим клоуном не учитывает, что время играет на Россию, и пока они открыли второй фронт с Вашингтоном, то границы РФ неумолимо двигаются на Запад, принимая все больше исторически русских земель в родную гавань", - подчеркнул Медведчук.

https://1prime.ru/20251209/zelenskiy-865380017.html

украина

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , украина, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп, всу