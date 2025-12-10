Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Мексике одобрили запрет на производство и распространение вейпов - 10.12.2025
В Мексике одобрили запрет на производство и распространение вейпов
В Мексике одобрили запрет на производство и распространение вейпов - 10.12.2025, ПРАЙМ
В Мексике одобрили запрет на производство и распространение вейпов
Палата депутатов Мексики одобрила реформу к закону о здравоохранении, предусматривающую полный запрет на производство и распространение электронных сигарет и... | 10.12.2025, ПРАЙМ
МЕХИКО, 10 дек - ПРАЙМ. Палата депутатов Мексики одобрила реформу к закону о здравоохранении, предусматривающую полный запрет на производство и распространение электронных сигарет и аналогичных устройств. "Палата депутатов одобрила в целом, 324 голосами против 129, проект, который вносит изменения в Генеральный закон о здравоохранении в части запрета электронных сигарет, вейпов и других аналогичных систем или устройств", - говорится в сообщении на сайте палаты депутатов. Реформа закона о здравоохранении была предложена президентом Клаудией Шейнбаум и направлена на усиление роли государства в сфере здравоохранения, защиту населения и борьбу с угрозами, связанными с использованием электронных сигарет и испарителей. В обновленном законе электронные сигареты определяются как любые механические или электронные системы, которые нагревают или распыляют предназначенные для вдыхания токсичные вещества, с никотином или без него, отличные от табака. Их производство, продажа, импорт, экспорт, дистрибуция, реклама и любое коммерческое обращение полностью запрещаются на территории страны. За нарушение запрета предусмотрены от одного до восьми лет лишения свободы и штрафы от 100 до 2 тысяч условных единиц UMA (113,14 мексиканских песо в 2025 году или около 6,2 доллара США по текущему курсу) . Проект включает и более широкие изменения: расширение полномочий министерства здравоохранения, создание единой системы санитарной информации, развитие цифровой медицины и усиление координации в Национальной системе здравоохранения.
Экономика, Общество , МЕКСИКА, США, Клаудия Шейнбаум
05:08 10.12.2025 (обновлено: 06:08 10.12.2025)
 
В Мексике одобрили запрет на производство и распространение вейпов

Палата депутатов Мексики одобрила запрет на производство и распространение вейпов

МЕХИКО, 10 дек - ПРАЙМ. Палата депутатов Мексики одобрила реформу к закону о здравоохранении, предусматривающую полный запрет на производство и распространение электронных сигарет и аналогичных устройств.
"Палата депутатов одобрила в целом, 324 голосами против 129, проект, который вносит изменения в Генеральный закон о здравоохранении в части запрета электронных сигарет, вейпов и других аналогичных систем или устройств", - говорится в сообщении на сайте палаты депутатов.
Реформа закона о здравоохранении была предложена президентом Клаудией Шейнбаум и направлена на усиление роли государства в сфере здравоохранения, защиту населения и борьбу с угрозами, связанными с использованием электронных сигарет и испарителей.
В обновленном законе электронные сигареты определяются как любые механические или электронные системы, которые нагревают или распыляют предназначенные для вдыхания токсичные вещества, с никотином или без него, отличные от табака. Их производство, продажа, импорт, экспорт, дистрибуция, реклама и любое коммерческое обращение полностью запрещаются на территории страны. За нарушение запрета предусмотрены от одного до восьми лет лишения свободы и штрафы от 100 до 2 тысяч условных единиц UMA (113,14 мексиканских песо в 2025 году или около 6,2 доллара США по текущему курсу) .
Проект включает и более широкие изменения: расширение полномочий министерства здравоохранения, создание единой системы санитарной информации, развитие цифровой медицины и усиление координации в Национальной системе здравоохранения.
 
