Экс-глава Минфина предупредил о "чеховском ружье" для российской экономики - 10.12.2025
Экс-глава Минфина предупредил о "чеховском ружье" для российской экономики
Экс-глава Минфина предупредил о "чеховском ружье" для российской экономики - 10.12.2025, ПРАЙМ
Экс-глава Минфина предупредил о "чеховском ружье" для российской экономики
Американский фондовый рынок в ближайшие пару лет рискует столкнуться с новым "кризисом доткомов", что грозит замедлением мировой экономики, - это будет... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T08:36+0300
2025-12-10T08:36+0300
экономика
россия
михаил задорнов
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Американский фондовый рынок в ближайшие пару лет рискует столкнуться с новым "кризисом доткомов", что грозит замедлением мировой экономики, - это будет "чеховским ружьем" для России, считает бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. "Есть все предпосылки к тому, что во второй половине 2026-го, может быть, в 2027 году будет существенная коррекция на (американском - ред.) фондовом рынке. Это сравнимо с кризисом доткомов в начале 2000-х", - рассказал Задорнов РБК. По его словам, в таком сценарии есть реальный риск замедления мировой экономики. Для России это влечет прямые последствия в виде падения цен на сырье, причем не только на нефть и газ, но и на цветные и черные металлы, химическую продукцию. "Конечно, риск турбулентности на американском и глобальных рынках - это не "черный лебедь", он просматривается. Скорее это "чеховское ружье", которое рано или поздно выстрелит. Не Россия его зарядила и повесила, но мы - те, кто сидит в партере зрительного зала", - заключил Задорнов.
08:36 10.12.2025
 
Экс-глава Минфина предупредил о "чеховском ружье" для российской экономики

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Американский фондовый рынок в ближайшие пару лет рискует столкнуться с новым "кризисом доткомов", что грозит замедлением мировой экономики, - это будет "чеховским ружьем" для России, считает бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов.
"Есть все предпосылки к тому, что во второй половине 2026-го, может быть, в 2027 году будет существенная коррекция на (американском - ред.) фондовом рынке. Это сравнимо с кризисом доткомов в начале 2000-х", - рассказал Задорнов РБК.
По его словам, в таком сценарии есть реальный риск замедления мировой экономики. Для России это влечет прямые последствия в виде падения цен на сырье, причем не только на нефть и газ, но и на цветные и черные металлы, химическую продукцию.
"Конечно, риск турбулентности на американском и глобальных рынках - это не "черный лебедь", он просматривается. Скорее это "чеховское ружье", которое рано или поздно выстрелит. Не Россия его зарядила и повесила, но мы - те, кто сидит в партере зрительного зала", - заключил Задорнов.
