Мишустин призвал выйти на темпы роста экономики не ниже мировых

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Экономика России к концу 2026 года должна выйти на темпы роста не ниже мировых, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На заседании правительства Мишустин сообщил, что в кабмине подготовлен план структурных изменений в экономике до 2030 года, который нацелен на создание современных рабочих мест, расширение участия в проектах молодежи, ветеранов СВО. "Делается очень большой акцент на приток кадров в обрабатывающее производство, машиностроение. Глава государства поручил приступить к его реализации незамедлительно, чтобы уже к концу следующего года сформировать платформу для выхода на темпы роста экономики не ниже мировых", - сказал Мишустин.
