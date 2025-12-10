Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин призвал оперативно подготовить меры по улучшению демографии - 10.12.2025
Мишустин призвал оперативно подготовить меры по улучшению демографии
Мишустин призвал оперативно подготовить меры по улучшению демографии - 10.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал оперативно подготовить меры по улучшению демографии
Правительство РФ должно оперативно подготовить дополнительные меры по улучшению демографической ситуации, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. | 10.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ должно оперативно подготовить дополнительные меры по улучшению демографической ситуации, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. На заседании кабмина в среду он напомнил, что на состоявшемся заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин определил ряд задач, которые правительству предстоит решить в 2026 году. В их числе – подготовка дополнительных комплексных мер для перелома негативной демографической тенденции. "Очень важно эту работу провести оперативно", - сказал Мишустин.
россия, общество , рф, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Михаил Мишустин, Владимир Путин
15:34 10.12.2025
 
Мишустин призвал оперативно подготовить меры по улучшению демографии

Мишустин: необходимо подготовить меры по улучшению демографической ситуации

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ должно оперативно подготовить дополнительные меры по улучшению демографической ситуации, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.
На заседании кабмина в среду он напомнил, что на состоявшемся заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин определил ряд задач, которые правительству предстоит решить в 2026 году. В их числе – подготовка дополнительных комплексных мер для перелома негативной демографической тенденции.
"Очень важно эту работу провести оперативно", - сказал Мишустин.
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
