Мишустин призвал оперативно подготовить меры по улучшению демографии

михаил мишустин

владимир путин

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ должно оперативно подготовить дополнительные меры по улучшению демографической ситуации, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. На заседании кабмина в среду он напомнил, что на состоявшемся заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин определил ряд задач, которые правительству предстоит решить в 2026 году. В их числе – подготовка дополнительных комплексных мер для перелома негативной демографической тенденции. "Очень важно эту работу провести оперативно", - сказал Мишустин.

