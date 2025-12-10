https://1prime.ru/20251210/mishustin-865407418.html
Мишустин призвал оперативно подготовить меры по улучшению демографии
Мишустин призвал оперативно подготовить меры по улучшению демографии - 10.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин призвал оперативно подготовить меры по улучшению демографии
Правительство РФ должно оперативно подготовить дополнительные меры по улучшению демографической ситуации, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T15:34+0300
2025-12-10T15:34+0300
2025-12-10T15:34+0300
экономика
россия
общество
рф
михаил мишустин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ должно оперативно подготовить дополнительные меры по улучшению демографической ситуации, сообщил премьер РФ Михаил Мишустин. На заседании кабмина в среду он напомнил, что на состоявшемся заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин определил ряд задач, которые правительству предстоит решить в 2026 году. В их числе – подготовка дополнительных комплексных мер для перелома негативной демографической тенденции. "Очень важно эту работу провести оперативно", - сказал Мишустин.
https://1prime.ru/20251023/matvienko--863848499.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_82e776915589cd00ff33b66ca8a3c99a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин призвал оперативно подготовить меры по улучшению демографии
Мишустин: необходимо подготовить меры по улучшению демографической ситуации