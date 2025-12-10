Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мишустин рассказал, как Россия может выйти на мировые темпы роста экономики - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251210/mishustin-865408957.html
Мишустин рассказал, как Россия может выйти на мировые темпы роста экономики
Мишустин рассказал, как Россия может выйти на мировые темпы роста экономики - 10.12.2025, ПРАЙМ
Мишустин рассказал, как Россия может выйти на мировые темпы роста экономики
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что планируется делать для выхода на темпы роста российской экономики не ниже мировых в соответствии с поручением... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T16:39+0300
2025-12-10T16:39+0300
экономика
россия
рф
михаил мишустин
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863761068_0:0:2276:1281_1920x0_80_0_0_b606cdc5a01166770c0e5727338471dc.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что планируется делать для выхода на темпы роста российской экономики не ниже мировых в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Глава государства ранее поручил кабмину немедленно приступить к реализации плана структурных изменений в экономике до 2030 года, который подразумевает создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, а также рост потребления отечественных товаров. Это должно позволить в конце следующего года сформировать платформу для выхода на темп роста экономики России на уровень не ниже мировых. "Правительством подготовлен план структурных изменений в экономике до 2030 года. Он нацелен на создание современных рабочих мест, расширение участия в различных проектах молодёжи и, конечно, ветеранов специальной военной операции. Делается большой акцент на приток кадров в обрабатывающие производства, машиностроение", - рассказал Мишустин на заседании кабмина в среду. Он отметил, что глава государства поручил приступить к реализации плана незамедлительно, чтобы уже к концу следующего года сформировать платформу для выхода на темпы роста экономики не ниже мировых. Для этого, по мнению Мишустина, нужно активнее подключать регионы, помогать формировать привлекательные условия для инвесторов, чтобы бизнес охотнее шёл в проекты и большие инвестиции на местах, занимался проведением разработок и их скорейшим внедрением. В каждом субъекте надо поддерживать точки роста, что значимо как для экономических процессов, так и для повышения комфорта граждан, убежден глава кабмина. "Важно продолжать развивать элементы экономики предложения, совершенствовать деловой климат, добиваясь реального эффекта от реализации национальной модели ведения бизнеса… Для стабильного движения экономики вперёд необходимо соблюдение ещё одного условия – выравнивание конкуренции. Чтобы предприниматели, которые работают в белую, не оказывались в менее выигрышном положении, чем те, кто старается обойти закон", - отметил Мишустин. Он напомнил, что президент поставил перед кабмином в качестве системной задачи и обеление экономики. "Предстоит устранить незаконный оборот товаров, работ и услуг, в том числе в цифровом пространстве. Что не менее важно, необходимо будет также сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан. А предприниматели, которые ведут дела добросовестно, должны получить новые возможности для развития", - сказал премьер. Ещё один важный элемент, необходимый для укрепления роста экономики, а значит, и качества жизни людей, – это повышение производительности труда. По мнению Мишустина для решения поставленных перед кабмином задач важно активнее подключать к решению системных задач представителей регионов, бизнеса, академических кругов и, конечно, институты развития. Их вклад предстоит серьёзно увеличить, добавил он. Кроме того, напомнил глава правительства, до конца I квартала следующего года надо завершить детализацию отраслевых программ повышения производительности труда, донастроить систему управления технологической политикой, уделив особое внимание созданию стимулов для разработчиков новых решений и потребителей, и обеспечить финансирование, включая привлечение внебюджетных источников. "Для этого необходимо развивать финансовый рынок. Жду от министерства финансов соответствующих предложений", - добавил Мишустин.
https://1prime.ru/20251210/tsb--865407701.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/15/863761068_96:0:2189:1570_1920x0_80_0_0_bb270c8b267735516a552dd65d9a50b2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, михаил мишустин, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин, Владимир Путин
16:39 10.12.2025
 
Мишустин рассказал, как Россия может выйти на мировые темпы роста экономики

Мишустин рассказал, как России выйти на мировые темпы роста экономики

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что планируется делать для выхода на темпы роста российской экономики не ниже мировых в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.
Глава государства ранее поручил кабмину немедленно приступить к реализации плана структурных изменений в экономике до 2030 года, который подразумевает создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, а также рост потребления отечественных товаров. Это должно позволить в конце следующего года сформировать платформу для выхода на темп роста экономики России на уровень не ниже мировых.
"Правительством подготовлен план структурных изменений в экономике до 2030 года. Он нацелен на создание современных рабочих мест, расширение участия в различных проектах молодёжи и, конечно, ветеранов специальной военной операции. Делается большой акцент на приток кадров в обрабатывающие производства, машиностроение", - рассказал Мишустин на заседании кабмина в среду.
Он отметил, что глава государства поручил приступить к реализации плана незамедлительно, чтобы уже к концу следующего года сформировать платформу для выхода на темпы роста экономики не ниже мировых.
Для этого, по мнению Мишустина, нужно активнее подключать регионы, помогать формировать привлекательные условия для инвесторов, чтобы бизнес охотнее шёл в проекты и большие инвестиции на местах, занимался проведением разработок и их скорейшим внедрением.
В каждом субъекте надо поддерживать точки роста, что значимо как для экономических процессов, так и для повышения комфорта граждан, убежден глава кабмина.
"Важно продолжать развивать элементы экономики предложения, совершенствовать деловой климат, добиваясь реального эффекта от реализации национальной модели ведения бизнеса… Для стабильного движения экономики вперёд необходимо соблюдение ещё одного условия – выравнивание конкуренции. Чтобы предприниматели, которые работают в белую, не оказывались в менее выигрышном положении, чем те, кто старается обойти закон", - отметил Мишустин.
Он напомнил, что президент поставил перед кабмином в качестве системной задачи и обеление экономики.
"Предстоит устранить незаконный оборот товаров, работ и услуг, в том числе в цифровом пространстве. Что не менее важно, необходимо будет также сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан. А предприниматели, которые ведут дела добросовестно, должны получить новые возможности для развития", - сказал премьер.
Ещё один важный элемент, необходимый для укрепления роста экономики, а значит, и качества жизни людей, – это повышение производительности труда.
По мнению Мишустина для решения поставленных перед кабмином задач важно активнее подключать к решению системных задач представителей регионов, бизнеса, академических кругов и, конечно, институты развития. Их вклад предстоит серьёзно увеличить, добавил он.
Кроме того, напомнил глава правительства, до конца I квартала следующего года надо завершить детализацию отраслевых программ повышения производительности труда, донастроить систему управления технологической политикой, уделив особое внимание созданию стимулов для разработчиков новых решений и потребителей, и обеспечить финансирование, включая привлечение внебюджетных источников.
"Для этого необходимо развивать финансовый рынок. Жду от министерства финансов соответствующих предложений", - добавил Мишустин.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Опрошенные ЦБ аналитики снизили прогноз роста ВВП России
15:40
 
ЭкономикаРОССИЯРФМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала