Российский рынок акций растет почти на один процент - 10.12.2025
Российский рынок акций растет почти на один процент
Российский рынок акций растет почти на один процент - 10.12.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет почти на один процент
Российский рынок акций в основную торговую сессию среды растет почти на 1%, следует из данных Московской биржи. | 10.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды растет почти на 1%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 12.43 мск увеличивается на 0,91% относительно предыдущего закрытия, до 2727,19 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,22% до 1150,76 пункта. В частности, наиболее заметно дорожают бумаги "Интер РАО" (+2,6%), Московской биржи (+1,5%). Акции "Ростелекома" дорожают после сообщений об IPO "дочки" ГК "Базис" объемом 3 миллиарда рублей. Акции ЮГК (+2,6%) дорожают, хотя утром дешевели более чем на 1%, после комментария первого заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина ситуации с офертой миноритариям компании: законодательство не делит возможность выставления оферты в зависимости от того, какое лицо стало собственником - государство или частное лицо, и надо исполнить соответствующие обязанности. Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля нынешнего года. Дешевеют бумаги "Позитива" (-0,8%), ВК (-0,6%), Совкомбанка (-0,4%), НЛМК (-0,4%). Индекс Мосбиржи нацелен протестировать сопротивление в районе 2760-2770 пунктов, целевым диапазоном для индекса на среду является коридор 2700-2800 пунктов, считает Богдан Зварич из Банка ПСБ. Поддержка росту может прийти со стороны новостей мировой политики, добавляет он. Рынок закрепляется выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, тем самым устраняя пока технические угрозы падения в район 2600 пунктов, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Первая "техническая" цель подъема – район октябрьских максимумов 2760 пунктов", - оценивает он.
12:56 10.12.2025
 
Российский рынок акций растет почти на один процент

Российский рынок акций в основную торговую сессию среды растет почти на 1%

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию среды растет почти на 1%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 12.43 мск увеличивается на 0,91% относительно предыдущего закрытия, до 2727,19 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,22% до 1150,76 пункта.
В частности, наиболее заметно дорожают бумаги "Интер РАО" (+2,6%), Московской биржи (+1,5%). Акции "Ростелекома" дорожают после сообщений об IPO "дочки" ГК "Базис" объемом 3 миллиарда рублей.
Акции ЮГК (+2,6%) дорожают, хотя утром дешевели более чем на 1%, после комментария первого заместителя председателя Банка России Владимира Чистюхина ситуации с офертой миноритариям компании: законодательство не делит возможность выставления оферты в зависимости от того, какое лицо стало собственником - государство или частное лицо, и надо исполнить соответствующие обязанности.
Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля нынешнего года.
Дешевеют бумаги "Позитива" (-0,8%), ВК (-0,6%), Совкомбанка (-0,4%), НЛМК (-0,4%).
Индекс Мосбиржи нацелен протестировать сопротивление в районе 2760-2770 пунктов, целевым диапазоном для индекса на среду является коридор 2700-2800 пунктов, считает Богдан Зварич из Банка ПСБ.
Поддержка росту может прийти со стороны новостей мировой политики, добавляет он.
Рынок закрепляется выше 2700 пунктов по индексу Мосбиржи, тем самым устраняя пока технические угрозы падения в район 2600 пунктов, считает Игорь Соколов из компании "Алор брокер". "Первая "техническая" цель подъема – район октябрьских максимумов 2760 пунктов", - оценивает он.
