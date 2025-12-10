Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В НСПК рассказали о работе карт "Мир" с истекшим сроком - 10.12.2025
В НСПК рассказали о работе карт "Мир" с истекшим сроком
2025-12-10T12:49+0300
2025-12-10T12:52+0300
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Платежные карты "Мир" с истекшим сроком действия продолжат работать на постоянной основе, за исключением случаев обслуживания таких карт в отложенных и офлайн-режимах - оно будет прекращено с 2030 года, сообщается в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК). "Банки договорились, что карты "Мир" с истекшим сроком действия продолжат работать на постоянной основе, за незначительным исключением. Такой подход позволит людям самостоятельно принимать решение о замене таких карт и делать это планомерно", - говорится в сообщении. Указывается, что соответствующее решение было принято на заседании совета участников и пользователей платежного рынка при НСПК. Генеральный директор НСПК и председатель совета Дмитрий Дубынин отметил, что сегодня продление - исключительно сервисная необходимость, направленная на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру. При этом в НСПК пояснили, что в этом правиле есть исключение: обслуживание таких карт в отложенных и офлайн-режимах будет прекращено с 2030 года. К таким операциям относятся, например, оплата проезда в транспорте или покупка товаров на борту самолета - там, где банк не может проверить транзакцию в режиме реального времени. При этом НСПК планирует ограничить количество операций в отложенных и офлайн-режимах по картам "Мир" с прошедшим сроком действия до 2,5% к 2028 году, а затем постепенно снижать этот показатель до полного прекращения таких транзакций. "Нужно понимать, что так или иначе замена "пластика" на новый – это естественный процесс: любая карта со временем изнашивается. К 2030 году части держателей таких карт "Мир", которые проводят операции в отложенном или офлайн-режиме, все же придется заменить их на новые. Однако постепенный переход позволит обновить карты плавно и без лишних сложностей", – подчеркнул Дубынин.
12:49 10.12.2025 (обновлено: 12:52 10.12.2025)
 
В НСПК рассказали о работе карт "Мир" с истекшим сроком

НСПК: карты "Мир" с истекшим сроком продолжат работу на постоянной основе

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Платежные карты "Мир" с истекшим сроком действия продолжат работать на постоянной основе, за исключением случаев обслуживания таких карт в отложенных и офлайн-режимах - оно будет прекращено с 2030 года, сообщается в пресс-релизе Национальной системы платежных карт (НСПК).
"Банки договорились, что карты "Мир" с истекшим сроком действия продолжат работать на постоянной основе, за незначительным исключением. Такой подход позволит людям самостоятельно принимать решение о замене таких карт и делать это планомерно", - говорится в сообщении.
Указывается, что соответствующее решение было принято на заседании совета участников и пользователей платежного рынка при НСПК.
Генеральный директор НСПК и председатель совета Дмитрий Дубынин отметил, что сегодня продление - исключительно сервисная необходимость, направленная на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру.
При этом в НСПК пояснили, что в этом правиле есть исключение: обслуживание таких карт в отложенных и офлайн-режимах будет прекращено с 2030 года. К таким операциям относятся, например, оплата проезда в транспорте или покупка товаров на борту самолета - там, где банк не может проверить транзакцию в режиме реального времени.
При этом НСПК планирует ограничить количество операций в отложенных и офлайн-режимах по картам "Мир" с прошедшим сроком действия до 2,5% к 2028 году, а затем постепенно снижать этот показатель до полного прекращения таких транзакций.
"Нужно понимать, что так или иначе замена "пластика" на новый – это естественный процесс: любая карта со временем изнашивается. К 2030 году части держателей таких карт "Мир", которые проводят операции в отложенном или офлайн-режиме, все же придется заменить их на новые. Однако постепенный переход позволит обновить карты плавно и без лишних сложностей", – подчеркнул Дубынин.
Заголовок открываемого материала