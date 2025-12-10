Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем мировой торговли в 2025 году вырастет на 7%, до $35 триллионов - 10.12.2025
Объем мировой торговли в 2025 году вырастет на 7%, до $35 триллионов
ЖЕНЕВА, 10 дек – ПРАЙМ. Объем мировой торговли в 2025 году вырастет на 7%, достигнув 35 триллионов долларов, сообщила ООН Торговля и Развитие (ЮНКТАД). "Мировая торговля товарами и услугами продолжала расти во второй половине 2025 года. Если прогнозы оправдаются, объём мировой торговли в этом году впервые превысит 35 триллионов долларов, увеличившись примерно на 2,2 триллиона долларов, или на 7%, по сравнению с 2024 годом", - следует из прогноза ООН. ЮНКТАД ожидает, что в четвёртом квартале рост останется положительным, хотя и более медленным. Наиболее динамичный рост торговли наблюдался между развивающимися экономиками (торговля Юг-Юг), он составил порядка 8% за последние четыре квартала, что свидетельствует о растущей устойчивости в развивающихся регионах, отметили в ЮНКТАД. Экспорт из Восточной Азии был отмечен самым высоким ростом за год (9%), при этом внутрирегиональная торговля выросла на 10%. Африка же продемонстрировала уверенный рост импорта: 10% за последние четыре квартала. Экспорт также показал хорошие результаты, увеличившись на 6%. Обрабатывающая промышленность оставалась основным двигателем мировой торговли. Лидером стал сектор электроники с ростом на 14% за год, чему способствовал высокий спрос, связанный с искусственным интеллектом. В третьем квартале 2025 года значительно выросла торговля сельхозпродукцией (+8%), особенно зерновыми (+11%), фруктами и овощами (+11%), а также масличными культурами и маслами (+9%). За год общий рост сектора составил 6%. Автомобильный сектор оставался слабым. Торговля упала на 1% в третьем квартале и на 4% за 2025 год. Рост в автомобильном секторе за последний год был практически полностью обеспечен гибридными автомобилями, продажи которых выросли на 22%, в то время как продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания снизились на 13%, а продажи электромобилей - на 5%. Среди сырьевых товаров самый резкий рост наблюдался в сегменте железа и стали, который увеличился примерно на 40% с третьего квартала 2024 года. При этом в ООН отметили, что в 2026 году динамика торгового роста ослабнет из-за замедления роста мировой экономики, увеличения задолженности, более высоких торговых издержек и сохраняющейся неопределенности, которые будут оказывать давление на торговые потоки. Так, на прошлой неделе в ЮНКТАД сообщили, что, по прогнозам, глобальный экономический рост замедлится до 2,6% в 2025 году после 2,9% в 2024 году, поскольку мировая торговля и инвестиции сталкиваются с растущей финансовой волатильностью и геополитической неопределенностью.
