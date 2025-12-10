https://1prime.ru/20251210/obem-865385415.html

Объем инвестиций в Амурскую область в 2025 году составит триллион рублей

Объем инвестиций в Амурскую область в 2025 году составит триллион рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 дек – ПРАЙМ. Объём инвестиций в Амурскую область по итогам 2025 года, предварительно, составит 1 триллион рублей, сообщил губернатор региона Василий Орлов. Глава региона в среду представил итоговый отчёт о развитии Амурской области за 2025 год. "Ожидаем, что объем инвестиций в этом году составит один триллион рублей. В прошлом году Амурская область заняла первое место по этому показателю в Дальневосточном Федеральном округе. Рассчитываем, что в этом году мы снова будем в лидерах", - сказал Орлов во время выступления. Всего, по словам Орлова, за последние пять лет в регион было вложено три триллиона рублей. В перспективе будет реализовано еще 30 новых проектов с общим объемом инвестиций в 505 миллиардов рублей. Это крупные проекты в альтернативной энергетике, газохимии, логистике, добыче полезных ископаемых и других сферах, уточнил глава региона.

