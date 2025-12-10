Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем инвестиций в Амурскую область в 2025 году составит триллион рублей - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251210/obem-865385415.html
Объем инвестиций в Амурскую область в 2025 году составит триллион рублей
Объем инвестиций в Амурскую область в 2025 году составит триллион рублей - 10.12.2025, ПРАЙМ
Объем инвестиций в Амурскую область в 2025 году составит триллион рублей
Объём инвестиций в Амурскую область по итогам 2025 года, предварительно, составит 1 триллион рублей, сообщил губернатор региона Василий Орлов. | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T06:51+0300
2025-12-10T07:48+0300
россия
экономика
амурская область
василий орлов
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/865385415.jpg?1765342095
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 дек – ПРАЙМ. Объём инвестиций в Амурскую область по итогам 2025 года, предварительно, составит 1 триллион рублей, сообщил губернатор региона Василий Орлов. Глава региона в среду представил итоговый отчёт о развитии Амурской области за 2025 год. "Ожидаем, что объем инвестиций в этом году составит один триллион рублей. В прошлом году Амурская область заняла первое место по этому показателю в Дальневосточном Федеральном округе. Рассчитываем, что в этом году мы снова будем в лидерах", - сказал Орлов во время выступления. Всего, по словам Орлова, за последние пять лет в регион было вложено три триллиона рублей. В перспективе будет реализовано еще 30 новых проектов с общим объемом инвестиций в 505 миллиардов рублей. Это крупные проекты в альтернативной энергетике, газохимии, логистике, добыче полезных ископаемых и других сферах, уточнил глава региона.
амурская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, амурская область, василий орлов
РОССИЯ, Экономика, Амурская область, Василий Орлов
06:51 10.12.2025 (обновлено: 07:48 10.12.2025)
 
Объем инвестиций в Амурскую область в 2025 году составит триллион рублей

Орлов: объем инвестиций в Амурскую область по итогам 2025 года составит триллион рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 дек – ПРАЙМ. Объём инвестиций в Амурскую область по итогам 2025 года, предварительно, составит 1 триллион рублей, сообщил губернатор региона Василий Орлов.
Глава региона в среду представил итоговый отчёт о развитии Амурской области за 2025 год.
"Ожидаем, что объем инвестиций в этом году составит один триллион рублей. В прошлом году Амурская область заняла первое место по этому показателю в Дальневосточном Федеральном округе. Рассчитываем, что в этом году мы снова будем в лидерах", - сказал Орлов во время выступления.
Всего, по словам Орлова, за последние пять лет в регион было вложено три триллиона рублей. В перспективе будет реализовано еще 30 новых проектов с общим объемом инвестиций в 505 миллиардов рублей. Это крупные проекты в альтернативной энергетике, газохимии, логистике, добыче полезных ископаемых и других сферах, уточнил глава региона.
 
ЭкономикаРОССИЯАмурская областьВасилий Орлов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала