https://1prime.ru/20251210/oms-865395488.html
В новых регионах реализовали систему ОМС
В новых регионах реализовали систему ОМС - 10.12.2025, ПРАЙМ
В новых регионах реализовали систему ОМС
Система обязательного медицинского страхования полностью реализована во всех новых регионах России, сказал заместитель министра здравоохранения РФ Андрей... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T11:18+0300
2025-12-10T11:18+0300
2025-12-10T11:18+0300
россия
общество
рф
омс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860074809_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_75a7f68753f19c1b14d6298a247a2f60.jpg
ДОНЕЦК, 10 дек – ПРАЙМ. Система обязательного медицинского страхования полностью реализована во всех новых регионах России, сказал заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий. "У нас практически все граждане застрахованы системой ОМС (обязательное медицинское страхование - ред.). И система ОМС в полном объеме уже пришла во все наши новые регионы", - сказал Плутницкий, отвечая на вопрос РИА Новости в рамках совещания по вопросу функционирования региональной системы здравоохранения. Он добавил, что с нового года система ОМС получит новый этап развития, который будет направлен на повышение качества, безопасности и доступности для жителей России.
https://1prime.ru/20251125/matvienko-864906325.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860074809_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_d7df0eb879ec01e3df7a2e79a99317b2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, омс
РОССИЯ, Общество , РФ, ОМС
В новых регионах реализовали систему ОМС
Плутницкий: систему ОМС полностью реализовали во всех новых регионах