В новых регионах реализовали систему ОМС

В новых регионах реализовали систему ОМС - 10.12.2025

В новых регионах реализовали систему ОМС

Система обязательного медицинского страхования полностью реализована во всех новых регионах России, сказал заместитель министра здравоохранения РФ Андрей... | 10.12.2025, ПРАЙМ

ДОНЕЦК, 10 дек – ПРАЙМ. Система обязательного медицинского страхования полностью реализована во всех новых регионах России, сказал заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий. "У нас практически все граждане застрахованы системой ОМС (обязательное медицинское страхование - ред.). И система ОМС в полном объеме уже пришла во все наши новые регионы", - сказал Плутницкий, отвечая на вопрос РИА Новости в рамках совещания по вопросу функционирования региональной системы здравоохранения. Он добавил, что с нового года система ОМС получит новый этап развития, который будет направлен на повышение качества, безопасности и доступности для жителей России.

