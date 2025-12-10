Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В новых регионах реализовали систему ОМС - 10.12.2025
В новых регионах реализовали систему ОМС
ДОНЕЦК, 10 дек – ПРАЙМ. Система обязательного медицинского страхования полностью реализована во всех новых регионах России, сказал заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий. "У нас практически все граждане застрахованы системой ОМС (обязательное медицинское страхование - ред.). И система ОМС в полном объеме уже пришла во все наши новые регионы", - сказал Плутницкий, отвечая на вопрос РИА Новости в рамках совещания по вопросу функционирования региональной системы здравоохранения. Он добавил, что с нового года система ОМС получит новый этап развития, который будет направлен на повышение качества, безопасности и доступности для жителей России.
2025
11:18 10.12.2025
 
ДОНЕЦК, 10 дек – ПРАЙМ. Система обязательного медицинского страхования полностью реализована во всех новых регионах России, сказал заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.
"У нас практически все граждане застрахованы системой ОМС (обязательное медицинское страхование - ред.). И система ОМС в полном объеме уже пришла во все наши новые регионы", - сказал Плутницкий, отвечая на вопрос РИА Новости в рамках совещания по вопросу функционирования региональной системы здравоохранения.
Он добавил, что с нового года система ОМС получит новый этап развития, который будет направлен на повышение качества, безопасности и доступности для жителей России.
