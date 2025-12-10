https://1prime.ru/20251210/peregovory-865398003.html
"Должна прекратить". В США громко высказались о переговорах с Россией
"Должна прекратить". В США громко высказались о переговорах с Россией - 10.12.2025, ПРАЙМ
"Должна прекратить". В США громко высказались о переговорах с Россией
Освобождение Красноармейска повлияло на мирный процесс по урегулированию украинского конфликта, пишет The American Conservative. | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T11:53+0300
2025-12-10T11:53+0300
2025-12-10T11:53+0300
общество
мировая экономика
красноармейск
украина
европа
валерий герасимов
дональд трамп
the american conservative
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Освобождение Красноармейска повлияло на мирный процесс по урегулированию украинского конфликта, пишет The American Conservative."Значение освобождения Красноармейска заключается в том, что изменения на поле боя вынудили изменить позицию за столом переговоров. Европа должна заставить Украину и Владимира Зеленского принять обусловленные реальностью условия и прекратить настаивать на продолжении войны, зная, что она ничего не изменит, кроме как количество убитых", — говорится в публикации.Накануне бывший президент США Дональд Трамп отметил, что у России более сильная переговорная позиция по сравнению с Украиной.Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 1 декабря доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Красноармейска, расположенного в Донецкой народной республике.
https://1prime.ru/20251210/zelenskiy--865390372.html
https://1prime.ru/20251209/finlyandiya-865370309.html
красноармейск
украина
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_04322b61ef7a88c82081ebd815150d34.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, красноармейск, украина, европа, валерий герасимов, дональд трамп, the american conservative, владимир зеленский
Общество , Мировая экономика, Красноармейск, УКРАИНА, ЕВРОПА, Валерий Герасимов, Дональд Трамп, The American Conservative, Владимир Зеленский
"Должна прекратить". В США громко высказались о переговорах с Россией
TAC: освобождение Красноармейска повлияло на процесс мирных переговоров