"Должна прекратить". В США громко высказались о переговорах с Россией - 10.12.2025, ПРАЙМ
"Должна прекратить". В США громко высказались о переговорах с Россией
Освобождение Красноармейска повлияло на мирный процесс по урегулированию украинского конфликта, пишет The American Conservative. | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T11:53+0300
2025-12-10T11:53+0300
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Освобождение Красноармейска повлияло на мирный процесс по урегулированию украинского конфликта, пишет The American Conservative."Значение освобождения Красноармейска заключается в том, что изменения на поле боя вынудили изменить позицию за столом переговоров. Европа должна заставить Украину и Владимира Зеленского принять обусловленные реальностью условия и прекратить настаивать на продолжении войны, зная, что она ничего не изменит, кроме как количество убитых", — говорится в публикации.Накануне бывший президент США Дональд Трамп отметил, что у России более сильная переговорная позиция по сравнению с Украиной.Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 1 декабря доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Красноармейска, расположенного в Донецкой народной республике.
© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Государственный флаг России. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Освобождение Красноармейска повлияло на мирный процесс по урегулированию украинского конфликта, пишет The American Conservative.
"Значение освобождения Красноармейска заключается в том, что изменения на поле боя вынудили изменить позицию за столом переговоров. Европа должна заставить Украину и Владимира Зеленского принять обусловленные реальностью условия и прекратить настаивать на продолжении войны, зная, что она ничего не изменит, кроме как количество убитых", — говорится в публикации.
Накануне бывший президент США Дональд Трамп отметил, что у России более сильная переговорная позиция по сравнению с Украиной.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 1 декабря доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Красноармейска, расположенного в Донецкой народной республике.
