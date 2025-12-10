Конфискация российских активов без ответа не останется, заявил Песков

https://1prime.ru/20251210/peskov-865388746.html
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент же сказал, что (в этот вопрос — ред.) было вовлечено правительство, и, конечно же, уже есть понимание (как действовать — ред.). Без ответа такие шаги не останутся, они будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц", — заявил Песков.
