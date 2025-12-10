https://1prime.ru/20251210/peskov-865388746.html

Конфискация российских активов без ответа не останется, заявил Песков

Конфискация российских активов без ответа не останется, заявил Песков - 10.12.2025, ПРАЙМ

Конфискация российских активов без ответа не останется, заявил Песков

Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявил "Известиям" пресс-секретарь | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T08:41+0300

2025-12-10T08:41+0300

2025-12-10T08:41+0300

экономика

россия

рф

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/1c/853159585_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4adafca5225422ced87cc919d30ed6f1.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Конфискация российских активов, если произойдет, без ответа не останется, такие шаги будут иметь очень серьезные последствия, заявил "Известиям" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Президент же сказал, что (в этот вопрос — ред.) было вовлечено правительство, и, конечно же, уже есть понимание (как действовать — ред.). Без ответа такие шаги не останутся, они будут иметь очень серьезные последствия и для стран, и для юридических лиц, и для физических лиц", — заявил Песков.

https://1prime.ru/20251205/es-865265501.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, дмитрий песков