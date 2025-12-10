https://1prime.ru/20251210/peskov-865399496.html

Путин давно говорил о необходимости выборов на Украине, заявил Песков

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин давно говорил о необходимости президентских выборов на Украине, в Кремле посмотрят, как будут развиваться события, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Это то, о чем давно, собственно, говорил президент Путин, это то, о чем недавно говорил президент (США Дональд) Трамп, поэтому посмотрим, как будут развиваться события в этом направлении", - сказал Песков журналистам. ​ Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должен быть подобная возможность. Зеленский же заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения.

