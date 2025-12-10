Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия еще не обсудила с США заявление Зеленского о выборах, заявил Песков - 10.12.2025
Политика
Россия еще не обсудила с США заявление Зеленского о выборах, заявил Песков
2025-12-10T12:28+0300
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Москва еще не успела обсудить с Вашингтоном заявление Владимира Зеленского о президентских выборах на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Обсудить ни с кем не успели", - сказал Песков журналистам. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должна быть подобная возможность. Зеленский же заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения.
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Москва еще не успела обсудить с Вашингтоном заявление Владимира Зеленского о президентских выборах на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Обсудить ни с кем не успели", - сказал Песков журналистам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должна быть подобная возможность. Зеленский же заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения.
Виктор Медведчук - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Медведчук рассказал о последнем шаге Трампа против Зеленского
09:59
 
