Россия еще не обсудила с США заявление Зеленского о выборах, заявил Песков

Россия еще не обсудила с США заявление Зеленского о выборах, заявил Песков

2025-12-10T12:28+0300

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Москва еще не успела обсудить с Вашингтоном заявление Владимира Зеленского о президентских выборах на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Обсудить ни с кем не успели", - сказал Песков журналистам. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должна быть подобная возможность. Зеленский же заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения.

