Россия еще не обсудила с США заявление Зеленского о выборах, заявил Песков
Россия еще не обсудила с США заявление Зеленского о выборах, заявил Песков
2025-12-10T12:28+0300
политика
общество
россия
украина
сша
москва
владимир зеленский
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:140:3051:1856_1920x0_80_0_0_a8b2cfbc2b39cc349a640e333fd3ff25.jpg
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Москва еще не успела обсудить с Вашингтоном заявление Владимира Зеленского о президентских выборах на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Обсудить ни с кем не успели", - сказал Песков журналистам. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должна быть подобная возможность. Зеленский же заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств "обеспечить безопасность" для их проведения.
