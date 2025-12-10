https://1prime.ru/20251210/peskov-865399811.html
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о членстве Украины в НАТО
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о членстве Украины в НАТО - 10.12.2025
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о членстве Украины в НАТО
Заявления президента США Дональда Трампа по теме членства Украины в НАТО и территорий во многом созвучны пониманию России, заявил пресс-секретарь президента РФ
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Заявления президента США Дональда Трампа по теме членства Украины в НАТО и территорий во многом созвучны пониманию России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, во многом (слова Трампа созвучны пониманию РФ - ред.): по теме членства (Украины - ред.) в НАТО, по теме территорий, по теме того, как Украина теряет земли - это созвучно нашему пониманию", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о членстве Украины в НАТО
