В Кремле прокомментировали заявления Трампа о членстве Украины в НАТО

В Кремле прокомментировали заявления Трампа о членстве Украины в НАТО

2025-12-10T12:34+0300

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Заявления президента США Дональда Трампа по теме членства Украины в НАТО и территорий во многом созвучны пониманию России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, во многом (слова Трампа созвучны пониманию РФ - ред.): по теме членства (Украины - ред.) в НАТО, по теме территорий, по теме того, как Украина теряет земли - это созвучно нашему пониманию", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

