В Кремле прокомментировали заявления Трампа о членстве Украины в НАТО - 10.12.2025
Политика
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о членстве Украины в НАТО
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Заявления президента США Дональда Трампа по теме членства Украины в НАТО и территорий во многом созвучны пониманию России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно, во многом (слова Трампа созвучны пониманию РФ - ред.): по теме членства (Украины - ред.) в НАТО, по теме территорий, по теме того, как Украина теряет земли - это созвучно нашему пониманию", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
12:34 10.12.2025
 
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о членстве Украины в НАТО

Вид на Московский Кремль и Парящий мост в парке "Зарядье" . Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Заявления президента США Дональда Трампа по теме членства Украины в НАТО и территорий во многом созвучны пониманию России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, во многом (слова Трампа созвучны пониманию РФ - ред.): по теме членства (Украины - ред.) в НАТО, по теме территорий, по теме того, как Украина теряет земли - это созвучно нашему пониманию", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Россия еще не обсудила с США заявление Зеленского о выборах, заявил Песков
12:28
12:28
 
Заголовок открываемого материала