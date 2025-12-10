https://1prime.ru/20251210/peterburg-865404032.html
В Петербурге продлили запрет по привлечению мигрантов к работе таксистами
2025-12-10T13:10+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - ПРАЙМ. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на привлечение мигрантов к работе таксистами и курьерами до конца 2026 года, сообщила пресс-служба администрации губернатора. Власти Петербурга в конце июля сообщили о запрете на прием в 2025 году мигрантов на работу таксистами. В августе власти добавили сферу курьерской доставки в перечень видов деятельности, к которой работодателям города в 2025 году нельзя привлекать иностранных граждан, работающих на основании патентов. Как пояснили власти, это решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь – для молодежи и студентов. "Губернатор Александр Беглов подписал постановление "Об установлении на 2026 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Санкт-Петербурга, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности", - говорится в сообщении. Запрет распространяется до конца 2026 года на такие направления, как курьерская деятельность и такси.
