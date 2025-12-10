Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Петербурге продлили запрет по привлечению мигрантов к работе таксистами - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251210/peterburg-865404032.html
В Петербурге продлили запрет по привлечению мигрантов к работе таксистами
В Петербурге продлили запрет по привлечению мигрантов к работе таксистами - 10.12.2025, ПРАЙМ
В Петербурге продлили запрет по привлечению мигрантов к работе таксистами
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на привлечение мигрантов к работе таксистами и курьерами до конца 2026 года,... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T13:10+0300
2025-12-10T13:59+0300
бизнес
общество
санкт-петербург
александр беглов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863082343_0:212:3247:2038_1920x0_80_0_0_ffe111262fcb471eb9c0da33c9413edd.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - ПРАЙМ. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на привлечение мигрантов к работе таксистами и курьерами до конца 2026 года, сообщила пресс-служба администрации губернатора. Власти Петербурга в конце июля сообщили о запрете на прием в 2025 году мигрантов на работу таксистами. В августе власти добавили сферу курьерской доставки в перечень видов деятельности, к которой работодателям города в 2025 году нельзя привлекать иностранных граждан, работающих на основании патентов. Как пояснили власти, это решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь – для молодежи и студентов. "Губернатор Александр Беглов подписал постановление "Об установлении на 2026 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Санкт-Петербурга, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности", - говорится в сообщении. Запрет распространяется до конца 2026 года на такие направления, как курьерская деятельность и такси.
https://1prime.ru/20251209/gosduma-865361658.html
санкт-петербург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863082343_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_bd326e46002d59a645e8a2df954e02db.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , санкт-петербург, александр беглов
Бизнес, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Александр Беглов
13:10 10.12.2025 (обновлено: 13:59 10.12.2025)
 
В Петербурге продлили запрет по привлечению мигрантов к работе таксистами

В Петербурге запретили привлекать мигрантов к работе таксистами и курьерами

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкАвтомобили такси
Автомобили такси - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Автомобили такси. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - ПРАЙМ. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на привлечение мигрантов к работе таксистами и курьерами до конца 2026 года, сообщила пресс-служба администрации губернатора.
Власти Петербурга в конце июля сообщили о запрете на прием в 2025 году мигрантов на работу таксистами. В августе власти добавили сферу курьерской доставки в перечень видов деятельности, к которой работодателям города в 2025 году нельзя привлекать иностранных граждан, работающих на основании патентов. Как пояснили власти, это решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь – для молодежи и студентов.
"Губернатор Александр Беглов подписал постановление "Об установлении на 2026 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Санкт-Петербурга, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности", - говорится в сообщении.
Запрет распространяется до конца 2026 года на такие направления, как курьерская деятельность и такси.
Автомобиль такси - ПРАЙМ, 1920, 09.12.2025
В России предложили запретить длительную парковку такси во дворах
Вчера, 13:40
 
БизнесОбществоСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАлександр Беглов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала