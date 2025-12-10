https://1prime.ru/20251210/peterburg-865404032.html

В Петербурге продлили запрет по привлечению мигрантов к работе таксистами

В Петербурге продлили запрет по привлечению мигрантов к работе таксистами - 10.12.2025, ПРАЙМ

В Петербурге продлили запрет по привлечению мигрантов к работе таксистами

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на привлечение мигрантов к работе таксистами и курьерами до конца 2026 года,... | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T13:10+0300

2025-12-10T13:10+0300

2025-12-10T13:59+0300

бизнес

общество

санкт-петербург

александр беглов

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863082343_0:212:3247:2038_1920x0_80_0_0_ffe111262fcb471eb9c0da33c9413edd.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек - ПРАЙМ. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на привлечение мигрантов к работе таксистами и курьерами до конца 2026 года, сообщила пресс-служба администрации губернатора. Власти Петербурга в конце июля сообщили о запрете на прием в 2025 году мигрантов на работу таксистами. В августе власти добавили сферу курьерской доставки в перечень видов деятельности, к которой работодателям города в 2025 году нельзя привлекать иностранных граждан, работающих на основании патентов. Как пояснили власти, это решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг в курьерском секторе, а также создание новых рабочих мест для российских граждан, в первую очередь – для молодежи и студентов. "Губернатор Александр Беглов подписал постановление "Об установлении на 2026 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Санкт-Петербурга, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности", - говорится в сообщении. Запрет распространяется до конца 2026 года на такие направления, как курьерская деятельность и такси.

https://1prime.ru/20251209/gosduma-865361658.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , санкт-петербург, александр беглов