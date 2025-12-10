https://1prime.ru/20251210/piramida-865410726.html

В Кировской области будут судить организатора финансовой пирамиды

В Кировской области будут судить организатора финансовой пирамиды - 10.12.2025, ПРАЙМ

В Кировской области будут судить организатора финансовой пирамиды

Один из организаторов финансовой пирамиды, обманувший более 130 инвесторов на сумму свыше 100 миллионов рублей, предстанет перед судом в Кировской области,... | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T17:21+0300

2025-12-10T17:21+0300

2025-12-10T17:21+0300

мошенничество

россия

финансы

кировская область

ленинградская область

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d59972a9c8dd4d995ccb2e4f5c94dbb6.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек – ПРАЙМ. Один из организаторов финансовой пирамиды, обманувший более 130 инвесторов на сумму свыше 100 миллионов рублей, предстанет перед судом в Кировской области, сообщила прокуратура региона. По версии следствия, 47-летний обвиняемый и его соучастник в период с 2014 года по 2024 год организовали фиктивную деятельность двух кредитных потребительских кооперативов. К участию в финансовых операциях они привлекли не менее 130 вкладчиков из Кировской, Костромской и Ленинградской областей, обещая высокие проценты. В действительности они не намеревались исполнять обязательства. Материальный ущерб превысил 100 миллионов рублей. В прокуратуре Кировской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении соучастника организованной преступной группы, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Кирова", - говорится в сообщении. Отмечается, что уголовное преследование соучастника в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела продолжается.

https://1prime.ru/20251206/prokuratura-865280690.html

кировская область

ленинградская область

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, кировская область, ленинградская область, рф