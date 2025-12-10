https://1prime.ru/20251210/piramida-865410726.html
В Кировской области будут судить организатора финансовой пирамиды
В Кировской области будут судить организатора финансовой пирамиды - 10.12.2025, ПРАЙМ
В Кировской области будут судить организатора финансовой пирамиды
Один из организаторов финансовой пирамиды, обманувший более 130 инвесторов на сумму свыше 100 миллионов рублей, предстанет перед судом в Кировской области,... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T17:21+0300
2025-12-10T17:21+0300
2025-12-10T17:21+0300
мошенничество
россия
финансы
кировская область
ленинградская область
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d59972a9c8dd4d995ccb2e4f5c94dbb6.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек – ПРАЙМ. Один из организаторов финансовой пирамиды, обманувший более 130 инвесторов на сумму свыше 100 миллионов рублей, предстанет перед судом в Кировской области, сообщила прокуратура региона. По версии следствия, 47-летний обвиняемый и его соучастник в период с 2014 года по 2024 год организовали фиктивную деятельность двух кредитных потребительских кооперативов. К участию в финансовых операциях они привлекли не менее 130 вкладчиков из Кировской, Костромской и Ленинградской областей, обещая высокие проценты. В действительности они не намеревались исполнять обязательства. Материальный ущерб превысил 100 миллионов рублей. В прокуратуре Кировской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении соучастника организованной преступной группы, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Кирова", - говорится в сообщении. Отмечается, что уголовное преследование соучастника в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела продолжается.
https://1prime.ru/20251206/prokuratura-865280690.html
кировская область
ленинградская область
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_a9f0ab0ea60045726b79d8559a7edc39.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, кировская область, ленинградская область, рф
Мошенничество, РОССИЯ, Финансы, Кировская область, Ленинградская область, РФ
В Кировской области будут судить организатора финансовой пирамиды
Одного из организаторов финансовой пирамиды в Кировской области будут судить