Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кировской области будут судить организатора финансовой пирамиды - 10.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
https://1prime.ru/20251210/piramida-865410726.html
В Кировской области будут судить организатора финансовой пирамиды
В Кировской области будут судить организатора финансовой пирамиды - 10.12.2025, ПРАЙМ
В Кировской области будут судить организатора финансовой пирамиды
Один из организаторов финансовой пирамиды, обманувший более 130 инвесторов на сумму свыше 100 миллионов рублей, предстанет перед судом в Кировской области,... | 10.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-10T17:21+0300
2025-12-10T17:21+0300
мошенничество
россия
финансы
кировская область
ленинградская область
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d59972a9c8dd4d995ccb2e4f5c94dbb6.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек – ПРАЙМ. Один из организаторов финансовой пирамиды, обманувший более 130 инвесторов на сумму свыше 100 миллионов рублей, предстанет перед судом в Кировской области, сообщила прокуратура региона. По версии следствия, 47-летний обвиняемый и его соучастник в период с 2014 года по 2024 год организовали фиктивную деятельность двух кредитных потребительских кооперативов. К участию в финансовых операциях они привлекли не менее 130 вкладчиков из Кировской, Костромской и Ленинградской областей, обещая высокие проценты. В действительности они не намеревались исполнять обязательства. Материальный ущерб превысил 100 миллионов рублей. В прокуратуре Кировской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении соучастника организованной преступной группы, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Кирова", - говорится в сообщении. Отмечается, что уголовное преследование соучастника в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела продолжается.
https://1prime.ru/20251206/prokuratura-865280690.html
кировская область
ленинградская область
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859656308_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_a9f0ab0ea60045726b79d8559a7edc39.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, кировская область, ленинградская область, рф
Мошенничество, РОССИЯ, Финансы, Кировская область, Ленинградская область, РФ
17:21 10.12.2025
 
В Кировской области будут судить организатора финансовой пирамиды

Одного из организаторов финансовой пирамиды в Кировской области будут судить

© РИА Новости . Руслан КривобокСуд
Суд - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Суд. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 дек – ПРАЙМ. Один из организаторов финансовой пирамиды, обманувший более 130 инвесторов на сумму свыше 100 миллионов рублей, предстанет перед судом в Кировской области, сообщила прокуратура региона.
По версии следствия, 47-летний обвиняемый и его соучастник в период с 2014 года по 2024 год организовали фиктивную деятельность двух кредитных потребительских кооперативов. К участию в финансовых операциях они привлекли не менее 130 вкладчиков из Кировской, Костромской и Ленинградской областей, обещая высокие проценты. В действительности они не намеревались исполнять обязательства. Материальный ущерб превысил 100 миллионов рублей.
В прокуратуре Кировской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении соучастника организованной преступной группы, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд города Кирова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уголовное преследование соучастника в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела продолжается.
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 06.12.2025
В Москве мошенники украли у пенсионера более 48 миллионов рублей
6 декабря, 14:23
 
МошенничествоРОССИЯФинансыКировская областьЛенинградская областьРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала