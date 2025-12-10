https://1prime.ru/20251210/plan-865408218.html

Западные СМИ рассказали о некоторых нюансах плана США по Украине

Западные СМИ рассказали о некоторых нюансах плана США по Украине - 10.12.2025, ПРАЙМ

Западные СМИ рассказали о некоторых нюансах плана США по Украине

Мирный план, разработанный США, предполагает возможность вступления Украины в Европейский союз в 2027 году и создание демилитаризованной зоны, сообщил колумнист | 10.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Мирный план, разработанный США, предполагает возможность вступления Украины в Европейский союз в 2027 году и создание демилитаризованной зоны, сообщил колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус, ссылаясь на американских и украинских чиновников. "Украина может вступить в Европейский союз уже в 2027 году. <…> Вдоль всей линии прекращения огня <…> будет создана демилитаризованная зона. Эта линия будет тщательно контролироваться, подобно демилитаризованной зоне, разделяющей КНДР и Южную Корею", — говорится в материале.Особое внимание уделяется тому, что вопрос о "территориальных обменах" остаётся спорным пунктом между Вашингтоном и Киевом. "Один из способов обойти этот вопрос — использовать корейскую модель: по сей день Южная Корея заявляет о законном праве на весь полуостров, и КНДР также утверждает то же самое", — сообщается в публикации.Ранее информация от Washington Post, основанная на тексте документа, указывала, что европейские представители выдвинули альтернативные предложения, выражая несогласие с ограничениями военных возможностей Украины и территориальными уступками. По данным СМИ, Европа предлагает установить численность вооружённых сил Украины на уровне 800 тысяч человек вместо предложенных США 600 тысяч. Американская администрация ранее объявила о разработке плана по урегулированию ситуации в Украине. Кремль заявил, что Россия открыта для переговоров и остаётся приверженной обсуждениям в Анкоридже. Президент России Владимир Путин 2 декабря встретился в Москве с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем президента США и основателем Affinity Partners. Этот визит был частью диалога о мирном плане США по Украине. Путин сообщил, что американская сторона организовала 27 пунктов плана в четыре отдельные группы для обсуждения. Помощник президента Юрий Ушаков охарактеризовал переговоры как очень содержательные и подчеркнул, что контакты между Россией и США будут продолжены. Он также отметил, что успехи российской армии на фронте положительно повлияли на ход и содержание переговоров. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что киевским властям необходимо принять решение и начать диалог, так как свобода принятия решений Киева сокращается по мере наступления российской армии.

