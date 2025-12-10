https://1prime.ru/20251210/profitsit--865399274.html

ФТС отметил снижение профицита внешней торговли России

ФТС отметил снижение профицита внешней торговли России - 10.12.2025, ПРАЙМ

ФТС отметил снижение профицита внешней торговли России

Профицит внешней торговли России в январе-октябре 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,8%, до 115,3 миллиарда долларов,... | 10.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-10T12:24+0300

2025-12-10T12:24+0300

2025-12-10T12:24+0300

экономика

россия

сша

рф

африка

фтс россии

https://cdnn.1prime.ru/img/83840/87/838408701_0:224:2849:1826_1920x0_80_0_0_d89952fd51420473b2f5e5ebc87a954b.jpg

МОСКВА, 10 дек - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли России в январе-октябре 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,8%, до 115,3 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России, размещенных на официальном сайте ведомства. "По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-октябре 2025 года составил 564,2 млрд долларов США и по сравнению с январем-октябрем 2024 года сократился на 3,5%, в том числе экспорт – 339,8 млрд долларов США (снижение на 4,3%), импорт – 224,4 млрд долларов США (снижение на 2,4%)", - говорится в сообщении ведомства. Россия за первые десять месяцев прошлого года поставила за рубеж товаров на 355 миллиардов долларов, а ввезла - на 229,9 миллиарда долларов. Таким образом, профицит внешней торговли снизился со 125,1 миллиарда долларов в январе-сентябре 2024 года до 115,3 миллиарда долларов за аналогичный период 2025 года. "Основой российского экспорта в январе-октябре 2025 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 54,9%. В товарной структуре импорта в январе-ноябре 2025 года наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары и составил 48,2%", - добавили в ФТС. Доля стран Азиатского региона в общем объеме товарооборота составила 73,3%, при этом товарооборот с ними снизился на 2,1% по сравнению с январем-октябрем 2024 года. На европейские страны пришлось 18,8% внешней торговли РФ, товарооборот с ними сократился на 9,4%. Доля стран Американского континента в общем объеме товарооборота составила 4,2%, она выросла на 6,7%. А доля стран Африки в общем объеме товарооборота снизилась на 8,9%, составив 3,8%.

https://1prime.ru/20251206/rubl-865245819.html

сша

рф

африка

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, рф, африка, фтс россии